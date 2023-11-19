أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات للسلامة والوصول دون قيود إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 تشرين الثاني (بترا)- قال منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في جنوب غزة، كريستوف غارنييه الليلة الماضية ان الاحتياجات الطبية ضخمة، ومنظمة أطباء بلا حدود مستعدة لتوسيع نطاق أنشطتها، لكنها بحاجة إلى ضمانات أساسية للسلامة ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون قيود إلى غزة.

وقال غارنييه في بيان صحفي إن "من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى وقف إراقة الدماء التي تحدث".

ويعالج الطاقم الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود المرضى المصابين بحروق خطيرة في مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أمس على بعد حوالي كيلومتر واحد من المستشفى.

وقال البيان "لقد وصل حوالي 122 مريضًا إلى المستشفى في أعقاب الغارة الجوية مباشرة، وبينما كان 70 شخصاً قد لقوا حتفهم لدى وصولهم، وصل العشرات من المصابين، من بينهم العديد من الأطفال في حالة حرجة مصابين بحروق شديدة.

وفي وحدة الحروق، حيث تعمل منظمة أطباء بلا حدود، يجري الجراحون حوالي 10 عمليات جراحية للحروق يوميًا، لكن المستشفى يكتظ بمئات المرضى المصابين بالحروق الذين يتعين عليهم انتظار الرعاية الجراحية.

-- (بترا)

م د/ف ج

20/11/2023 06:36:56

