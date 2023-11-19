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الدفاع المدني ينقذ عددا من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار بمحافظة معان

11/19/2023 11:32:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19تشرين الثاني(بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان تعاملت هذه الليلة في منطقة الشوبك مع مداهمة مياه الأمطار لمنازل ومحاصرة ساكنيها.
وقال الناطق الإعلامي، إن الكوادر أخلت سائق مركبة بعد محاصرة مركبته بمياه الأمطار، وجرى تأمينهم جميعا إلى مواقع آمنة، مبينا أن جميعهم بحالة صحية حسنة.
وكانت مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن تشكل السيول والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام في حال ارتفاع منسوب المياه.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
20/11/2023 00:00:40

MENAFN19112023000117011021ID1107455640

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