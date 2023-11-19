الدفاع المدني ينقذ عددا من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار بمحافظة معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19تشرين الثاني(بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان تعاملت هذه الليلة في منطقة الشوبك مع مداهمة مياه الأمطار لمنازل ومحاصرة ساكنيها.
وقال الناطق الإعلامي، إن الكوادر أخلت سائق مركبة بعد محاصرة مركبته بمياه الأمطار، وجرى تأمينهم جميعا إلى مواقع آمنة، مبينا أن جميعهم بحالة صحية حسنة.
وكانت مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن تشكل السيول والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام في حال ارتفاع منسوب المياه.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
20/11/2023 00:00:40
MENAFN19112023000117011021ID1107455640
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