انتصار تشارك في بطولة مسلسل المعلم مع مصطفى شعبان رمضان المقبل

(MENAFN
- Youm7) تشارك الفنانة انتصار فى بطولة مسلسل "المعلم " بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث تقدم انتصار دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى يواصل صناعه علميات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت أخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، والذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج مصطفى فكرى، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.
وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.
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