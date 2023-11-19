انتصار تشارك في بطولة مسلسل المعلم مع مصطفى شعبان رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة انتصار فى بطولة مسلسل "المعلم " بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث تقدم انتصار دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى يواصل صناعه علميات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت أخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، والذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج مصطفى فكرى، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.







