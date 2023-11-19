الفيلم الوثائقى Taylor Swift: The Eras Tour يحقق 241 مليون دولار عالميًا

MENAFN - Youm7) حقق الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour إيرادات وصلت إلى 241 مليونًا و831 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 172 مليونًا و913 الف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و68 مليونًا و918 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

وكان قد حصل الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقى الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذى تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights"

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقى البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـThe Eras Tour، والتى أقيمت فى أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن فيلم خلال الحفلة الموسيقية لسويفت لأول مرة في أغسطس الماضى، وتم إصداره في دور العرض الكندية وأمريكا الشمالية قبل يوم واحد من الموعد المتوقع في 12 أكتوبر الجارى،

وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ في العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

وأخرج سام رينش فيلم The Eras Tour، والذي قام بإخراج أفلام وثائقية موسيقية لأمثال Billie Eilish وMumford & Sons وBlur.



