ذكرى ميلاد الفنانة برلنتى عبد الحميد اليوم.. اعرف أبرز محطاتها الفنية

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد ، التي قدمت أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، حيث ولدت فى 20 نوفمبر من عام 1935، واسمها الحقيقي نفيسة وولدت فى منطقة السيدة زينب في القاهرة، تقدمت إلى معهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل.

بدأت العمل على المسرح وكان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك" وشاركت في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقة المسرح المصري الحديث، ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل.

بدايتها السينمائية كممثلة رئيسية كانت عام 1952 فى فيلم "ريا وسكينة"، الذى اختارها فيه المخرج صلاح أبو سيف لتكون محطة انطلاق لها فى السينما ومن أهم أفلامها التى قدمتها فى السينما المصرية "سر طاقية الإخفاء، جواز فى السر، المعلمة أنصار، الهانم بالنيابة عن مين، من الذى قتل هذا الحب، العش الهادئ، شادية الجبل، الشياطين الثلاثة وصراع فى الجبل".

برلنتى وقع فى غرامها أحد رجال السياسة الأقوياء وهو المشير عبد الحكيم عامر أو كما كان يطلق عليه فى هذه الفترة "الرجل الثانى" فى مصر، الذى قرر أن يتزوجها ولم ينظر إلى أى عائق كان من الممكن أن يقف أمام إتمام هذا الزواج، ولم يرى سوى الإنسانة التى بداخل برلنتى الفنانة التى لايعرف عنها الجمهور سوى عيونها الجميلة وأدوار الإغراء التى أشتهرت بها .







