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إيرادات فيلم السيرة الذاتية Priscilla تصل إلى 15 مليون دولار منذ طرحه

11/19/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Priscilla إلى 15 مليونًا و387 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة
A24، ووصلت مدته إلى ساعة و53 دقيقة.

فيلم Priscilla مستوحى من رواية تحمل عنوان"Elvis and Me"، والتي تم نشرها عام 1985 ودارت أحداثها، حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ألفيس بريسلي وزوجته الوحيده بريسيلا، من وجهة نظرها الشخصية، وعن مقابلتهم لأول مرة حتى الطلاق، ومن ثم تحولت علاقة الحب إلى صداقة حتى وفاة "ألفيس" في أغسطس عام 1977.

وتدور أحداث فيلم
Priscilla، حول حياة "بريسيلا"، زوجة ملك البوب الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، صوفيا كوبولا.

وكان قد شهد مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ80 عرض فيلم Priscilla، والذي يتناول قصة بريسيلا بريسلي وعلاقتها بزوجها الراحل إلفيس بريسلي، وانضم لبريسيلا على السجادة الحمراء كل من: كايلي سبايني وجاكوب إلوردي، وهو من إخراج صوفيا كوبولا.








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