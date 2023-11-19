73 عامًا على بابا أمين.. أول فيلم يخرجه يوسف شاهين فى مسيرته الفنية

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الإثنين، 73 عامًا على فيلم "بابا أمين"، حيث عرض في 20 نوفمبر 1950، وأول عمل يخرجه المخرج يوسف شاهين فى مسيرته الفنية، وكان أيضًا من تأليفه، و الفيلم من بطولة حسين رياض وفاتن حمامة وفريد شوقى وكمال الشناوى وهند رستم ومارى منيب ونبوية مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول رب أسرة يعطى لصديقه كل ما يملك ليدخلا مشروعا ويحلم الأب أنه مات وصديقه رفض رد الأموال لأسرته وبدأت أسرته في الإنهيار ، ليصحو الأب ويسترد أمواله.

ويوسف شاهين شكل ثورة فنية حقيقية في تاريخ الفن المصري، وترك رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية الرائعة المحفورة في أذهان الجميع حتى الآن، حيث قدم يوسف شاهين أعمالا إبداعية، قدم خلالها ما يقرب من 40 فيلما، منها "صراع في الوادي" مع صديقه عمر الشريف، أهمها فيلم "باب الحديد"، وفيلم "الناصر صلاح الدين"، وفيلم "الأرض" و"عودة الابن الضال"

وفيلم "إسكندرية.. ليه؟" الذى نال عنه جائزة الدب الفضي بمهرجان برلين، و"المهاجر" وهو الفيلم المستوحى من قصة النبي "يوسف"، وفيلم "المصير" الذى رشح لنيل جائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان"، ونال في نفس الدورة جائزة "إنجاز العمر" في دورة المهرجان رقم خمسين. ونال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز المحلية والعالمية كما كرمته عدد من المهرجانات العربية والعالمية.