برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 20 نوفمبر: اهتم بعواطفك

MENAFN - Youm7) لا يحب أصحاب برج الدلو الحزن، فهو قادر على تجاوز الأحزان وتخطيها، والنظر للجانب المشرق بها فقط، وتجنب أي شيء سلبي قد يؤثر عليه أو على من حوله، وتحويل أي طاقة سلبية، إلى إيجابية مبدعة.برج الدلو في حظك اليوم 20 نوفمبر يمتلك أصحاب برج الدلو القدرة على السيطرة على المواقف الصعبة، وعلى الرغم من صوتهم العالي الذي قد يؤتي بنتائج سلبية، إلا أنه حكيم في استرجاع حقه، وذلك لحكمته واستخدامه لعقله وتفكيره الهادئ.مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو المطربة التونسية لطيفة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنياستمع لمهاراتك وقدراتك عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية، فأنت اليوم قادر على تحمل المخاطر واتباع شغفك، حتى لو بدت غير تقليدية، قد تشعر بمزيد من الانسجام مع زملائك في العمل أو شركاء العمل، وقد تجود حلول إبداعية جديدة لمشاكل قديمة.برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفييعد عمقك العاطفي منعطفا كبيرا لشريكك اليوم، قد تشعر بإحساس أقوى بالارتباط والحميمية، وقد تكون أكثر انسجاما مع احتياجاتهم، قد يشعر الدلو العازب بالانجذاب إلى شخص يتمتع بمستوى مماثل من العمق العاطفي، ومع ذلك، تأكد من وضع الحدود وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية في علاقاتك.برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحيمارس الرعاية الذاتية واليقظة الذهنية اليوم، قد تشعر أنك أكثر حساسية أو عاطفية من المعتاد، لذا احرص أكثر على إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والعاطفية، انخرط في الأنشطة الإبداعية أو ممارسة التمارين البدنية للتخلص من أي مشاعر مكبوتة، تجنب العادات الزائدة أو غير الصحية، واحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة.برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةالفترة المقبلة تدور حول الاستماع إلي حدثك، حيث يحثك الكون على ضبط حدسك والثقة في حدسك عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار، قد تواجه بعض المشاعر الشديدة، لكن استخدمها لصالحك وقم بتوجيهها إلى مساع إبداعية.



