برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 20 نوفمبر: اهتم بعواطفك

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- Youm7) لا يحب أصحاب برج الدلو الحزن، فهو قادر على تجاوز الأحزان وتخطيها، والنظر للجانب المشرق بها فقط، وتجنب أي شيء سلبي قد يؤثر عليه أو على من حوله، وتحويل أي طاقة سلبية، إلى إيجابية مبدعة.
برج الدلو في حظك اليوم 20 نوفمبر
يمتلك أصحاب برج الدلو القدرة على السيطرة على المواقف الصعبة، وعلى الرغم من صوتهم العالي الذي قد يؤتي بنتائج سلبية، إلا أنه حكيم في استرجاع حقه، وذلك لحكمته واستخدامه لعقله وتفكيره الهادئ.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو المطربة التونسية لطيفة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني
استمع لمهاراتك وقدراتك عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية، فأنت اليوم قادر على تحمل المخاطر واتباع شغفك، حتى لو بدت غير تقليدية، قد تشعر بمزيد من الانسجام مع زملائك في العمل أو شركاء العمل، وقد تجود حلول إبداعية جديدة لمشاكل قديمة.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي
يعد عمقك العاطفي منعطفا كبيرا لشريكك اليوم، قد تشعر بإحساس أقوى بالارتباط والحميمية، وقد تكون أكثر انسجاما مع احتياجاتهم، قد يشعر الدلو العازب بالانجذاب إلى شخص يتمتع بمستوى مماثل من العمق العاطفي، ومع ذلك، تأكد من وضع الحدود وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية في علاقاتك.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي
مارس الرعاية الذاتية واليقظة الذهنية اليوم، قد تشعر أنك أكثر حساسية أو عاطفية من المعتاد، لذا احرص أكثر على إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والعاطفية، انخرط في الأنشطة الإبداعية أو ممارسة التمارين البدنية للتخلص من أي مشاعر مكبوتة، تجنب العادات الزائدة أو غير الصحية، واحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة.
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الفترة المقبلة تدور حول الاستماع إلي حدثك، حيث يحثك الكون على ضبط حدسك والثقة في حدسك عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار، قد تواجه بعض المشاعر الشديدة، لكن استخدمها لصالحك وقم بتوجيهها إلى مساع إبداعية.
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