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برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 20 نوفمبر: لا تشتت انتباهك

11/19/2023 11:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يشعر بالمرح والثقة العالية بالنفس، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت التحديات من حوله.

برج الجدى في حظك اليوم 20 نوفمبر

مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب كبير وعطوف، ويعشق النظام، وكل شيء في مكانه، ولا يتقبل الرأي الأخر، وعنيد لأقصى درجة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.




برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني

لا ترفض الفرصة التي تجدها أمامك حتى لا تندم فقد تنقلك لمكانة عالية لا تحلم بها، كن عقلانى وأعرف كيف تأخذ قرار سريع في وقت قصير، لتصل للوجهة التي تريدها.

برج الجدى حظك اليوم
على الصعيد العاطفي

انس أي علاقة عاطفية قديمة أنتهت وأصبحت ذكرى، ولا تكون عصبى فمهما قال شريك الحياة عليك أن تتحمله، فهو يخاف عليك فلا تتضايق من قلقه عليك.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بصحتك وحاول أن ترتدى الملابس المناسبة لحالة الطقس، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الطعام المتوازن، مع تنظيم مواعيد النوم بشكل كافى.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ضع خطط لعملك وسير عليها، ولا تؤجل عملك ليوم أخر حتى تنتهى من المهام المكلف بها بوقت قصير، لتشعر بالسعادة دون تعقيد، ولا تشتت انتباهك مهما كان السبب.







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