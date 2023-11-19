برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 20 نوفمبر: لا تشتت انتباهك

(MENAFN
- Youm7) مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يشعر بالمرح والثقة العالية بالنفس، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت التحديات من حوله.
برج الجدى في حظك اليوم 20 نوفمبر
مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب كبير وعطوف، ويعشق النظام، وكل شيء في مكانه، ولا يتقبل الرأي الأخر، وعنيد لأقصى درجة.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني
لا ترفض الفرصة التي تجدها أمامك حتى لا تندم فقد تنقلك لمكانة عالية لا تحلم بها، كن عقلانى وأعرف كيف تأخذ قرار سريع في وقت قصير، لتصل للوجهة التي تريدها.
برج الجدى حظك اليوم
على الصعيد العاطفي
انس أي علاقة عاطفية قديمة أنتهت وأصبحت ذكرى، ولا تكون عصبى فمهما قال شريك الحياة عليك أن تتحمله، فهو يخاف عليك فلا تتضايق من قلقه عليك.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي
اهتم بصحتك وحاول أن ترتدى الملابس المناسبة لحالة الطقس، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الطعام المتوازن، مع تنظيم مواعيد النوم بشكل كافى.
برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
ضع خطط لعملك وسير عليها، ولا تؤجل عملك ليوم أخر حتى تنتهى من المهام المكلف بها بوقت قصير، لتشعر بالسعادة دون تعقيد، ولا تشتت انتباهك مهما كان السبب.
MENAFN19112023000132011024ID1107455633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.