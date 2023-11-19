كيف تهتمين ببشرتك الجافة فى فصل الخريف والشتاء؟

(MENAFN
- Youm7) تأخذ
العناية بالبشرة
أهمية كبيرة في فصلي الشتاء والخريف، حيث تتعرض البشرة لتحديات محددة تتطلب رعاية إضافية، ويتسبب الجو البارد والجاف في فصل الشتاء في جفاف البشرة وتشققها، بينما يتسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرياح القوية في فصل الخريف في فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة، ونقدم عدة نصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء بحسب موقع "usdermatologypartners" تغير روتين النظافة الخاصة بك
ويجب الحرص على عدم التطويل عند أخذ حمام، لأن ذلك قد يجرد البشرة من الرطوبة بشكل طبيعى، مع الحرص على استخدام ماء دافئ وليس ساخنًا، لأن الماء الساخن يزيل الرطوبة من على الجلد، ويجب وضع كمية كافية من المنظفات لإزالة الأوساخ والزيوت، مع تجفيف البشرة بالمنشفة بعد ذلك بدون فرك.
البشرة فى الخريف والشتاء
وضع مرطب مباشر بعد الاستحمام
فور أخذ حمام يجب وضع مرطب على البشرة، لاحتجاز أكبر قدر من الرطوبة، ويجب وضع المرطب خلال دقائق من الانتهاء من الاستحمام وبعد غسل الوجه أو حتى اليدين.
استخدام مرهم أو كريم بدل من اللوشن
يجب الابتعاد عن استخدام اللوشن واستخدام مرهم أو كريم، لأن تلك المنتجات تكون أقل عرضة لتهيج الجلد، وتخلق حاجز بين الجلد والعناصر التي تجفف الجلد، وزيت الزيتون رائع للجلد وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا، والجلسرين والفازلين.
البشرة فى الخريف والشتاء
حمل كريم يد في الحقيبة
يفضل أن تحمل كريم يد في حقيبتها متى تحتاجه، للحصول على الترطيب اللازم، وأن يتم وضع طبقة خفيفة من كريم اليد الغير دهنى بعد كل غسلة يد، حتى يتم التقليل من فقدان الرطوبة في اليدين طوال اليوم.
استخدام واقى الشمس
يجب على الفتاة أن تستخدم واقى الشمس حتى في الشتاء، لأن الشمس تطلق أشعة فوق بنفسجية لها تأثير سلبى على الجلد، مثل جفاف الجلد والبشرة، مع الحرص على البحث عن واقى شمس بمعامل حماية من الشمس ويتم وضعه على الوجه واليدين والرقبة، والمناطق المكشوفة طوال الوقت.
وضع مرطبات الشفاه
يجب قبل الخروج من المنزل أن تضع الفتاة مرطب الشفاه، ويتم اختيار مرطب الشفاه المهدئ للشفاه الذى لا يحتوى على مستوى من الكحول حتى لا يؤذى البشرة، أو يجفف الشفاه.
البشرة فى الخريف والشتاء
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