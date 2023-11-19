كيف تهتمين ببشرتك الجافة فى فصل الخريف والشتاء؟

MENAFN - Youm7) تأخذالعناية بالبشرةأهمية كبيرة في فصلي الشتاء والخريف، حيث تتعرض البشرة لتحديات محددة تتطلب رعاية إضافية، ويتسبب الجو البارد والجاف في فصل الشتاء في جفاف البشرة وتشققها، بينما يتسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرياح القوية في فصل الخريف في فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة، ونقدم عدة نصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء بحسب موقع "usdermatologypartners" تغير روتين النظافة الخاصة بك

ويجب الحرص على عدم التطويل عند أخذ حمام، لأن ذلك قد يجرد البشرة من الرطوبة بشكل طبيعى، مع الحرص على استخدام ماء دافئ وليس ساخنًا، لأن الماء الساخن يزيل الرطوبة من على الجلد، ويجب وضع كمية كافية من المنظفات لإزالة الأوساخ والزيوت، مع تجفيف البشرة بالمنشفة بعد ذلك بدون فرك.



البشرة فى الخريف والشتاء



وضع مرطب مباشر بعد الاستحمام

فور أخذ حمام يجب وضع مرطب على البشرة، لاحتجاز أكبر قدر من الرطوبة، ويجب وضع المرطب خلال دقائق من الانتهاء من الاستحمام وبعد غسل الوجه أو حتى اليدين.

استخدام مرهم أو كريم بدل من اللوشن

يجب الابتعاد عن استخدام اللوشن واستخدام مرهم أو كريم، لأن تلك المنتجات تكون أقل عرضة لتهيج الجلد، وتخلق حاجز بين الجلد والعناصر التي تجفف الجلد، وزيت الزيتون رائع للجلد وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا، والجلسرين والفازلين.



البشرة فى الخريف والشتاء

حمل كريم يد في الحقيبة

يفضل أن تحمل كريم يد في حقيبتها متى تحتاجه، للحصول على الترطيب اللازم، وأن يتم وضع طبقة خفيفة من كريم اليد الغير دهنى بعد كل غسلة يد، حتى يتم التقليل من فقدان الرطوبة في اليدين طوال اليوم.

استخدام واقى الشمس

يجب على الفتاة أن تستخدم واقى الشمس حتى في الشتاء، لأن الشمس تطلق أشعة فوق بنفسجية لها تأثير سلبى على الجلد، مثل جفاف الجلد والبشرة، مع الحرص على البحث عن واقى شمس بمعامل حماية من الشمس ويتم وضعه على الوجه واليدين والرقبة، والمناطق المكشوفة طوال الوقت.

وضع مرطبات الشفاه

يجب قبل الخروج من المنزل أن تضع الفتاة مرطب الشفاه، ويتم اختيار مرطب الشفاه المهدئ للشفاه الذى لا يحتوى على مستوى من الكحول حتى لا يؤذى البشرة، أو يجفف الشفاه.

البشرة فى الخريف والشتاء



