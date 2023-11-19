8 نصائح تعزز طاقتك وتزيد حماسك.. لو حاسس إنك فاقد الشغف

(MENAFN
- Youm7) في بعض الأيام نكون ممتلئين بالطاقة والحماس لإنجاز كل مهامنا وعملنا على أكمل وجه، وفي أيام أخرى نكون فارغين تمامًا من الطاقة ونشعر بالتعب والإجهاد بدون بذل أي مجهود. ولأن العمل لا ينتظر والمهام المطلوبة منا ومسئولياتنا لن تنتظر حتى نكون بخير، إليك بعض الأفكار والنصائح من موقع "
betterup"
لتعزيز طاقتنا وتحفيزنا في الأيام الباهتة.
شرب الكثير من الماء
على الشخص أن يشرب الكثير من الماء لجعل الجسم رطب مما يزيد من الطاقة اللازمة للعمل، مع محاولة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء لمدة أسبوع مما يجعل الشخص سيجد فرقا كبيرا بعد فترة.
المشى
من المعروف أن النشاط البدنى يحسن من النوم الذى يحصل عليه الإنسان بشكل كبير، مما يمنح النفس دفعة من الطاقة الكبيرة، ولهذا يجب المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم في اليوم 30 دقيقة يومياً.
الحصول على قسط من النوم
إن الطاقة التي يحصل عليها الإنسان تكون مرتبطة بشكل وثيق بطريقة رعاية نفسه، ويجب الحرص على أخذ قسط من الراحة والنوم العميق في المساء، مع التقليل من الكافيين الذى يتم تناوله خلال ساعات اليوم، لأن قد يزيد من التوتر والقلق.
طاقة حماسية
سماع الموسيقى
يمكن أن يسمع الشخص الموسيقى على حسب حالته المزاجية، بل والرقص عليها، إذا كانت موسيقى صاخبة، ويتحرك كما يشعر، والغناء بصوت عال.
التحدث مع صديق
قد يجد الشخص بعض الصعوبة في ضبط النفس، فيمكن التحدث إلى صديق أو زميل يكون محل الثقة، لمشاركة المشاعر والمخاوف التي يشعر بها، بكل أريحية.
الحماس
تحديد أهداف صغيرة:
عندما يشعر الشخص أن طاقته منخفضة فيمكن أن يحدد بعض المهام القصيرة التي يقوم بها في اليوم الواحد، مما يعطى الشخص مشاعر الإنجاز، ويكون لديه القدرة على مواصلة العمل بكل حماس.
تعلم مهارة جديدة:
لا يوجد ما هو أفضل لزيادة الإنتاجية والحماس والشغف من تعلم مهارة جديدة في العمل، سواء بنفسك أو من خلال ورشة عمل، لأن هذا يزيد الثقة بالنفس ويزيد من الحماس للعمل.ويجعله يستعيد حماسه وشغفه من جديد.
إخذ إجازة:
قد يعمل الشخص في وظيفة لا تتطلب الكثير من الطاقة البدنية وبرغم ذلك فهو يحتاج إلى أخذ بعض الراحة لبعض الوقت، حتى يشعر بأنه أخذ وقت لنفسه بعيد عن زحمة العمل.
الحماس
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