8 نصائح تعزز طاقتك وتزيد حماسك.. لو حاسس إنك فاقد الشغف

MENAFN - Youm7) في بعض الأيام نكون ممتلئين بالطاقة والحماس لإنجاز كل مهامنا وعملنا على أكمل وجه، وفي أيام أخرى نكون فارغين تمامًا من الطاقة ونشعر بالتعب والإجهاد بدون بذل أي مجهود. ولأن العمل لا ينتظر والمهام المطلوبة منا ومسئولياتنا لن تنتظر حتى نكون بخير، إليك بعض الأفكار والنصائح من موقع "betterup"لتعزيز طاقتنا وتحفيزنا في الأيام الباهتة.

شرب الكثير من الماء

على الشخص أن يشرب الكثير من الماء لجعل الجسم رطب مما يزيد من الطاقة اللازمة للعمل، مع محاولة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء لمدة أسبوع مما يجعل الشخص سيجد فرقا كبيرا بعد فترة.

المشى

من المعروف أن النشاط البدنى يحسن من النوم الذى يحصل عليه الإنسان بشكل كبير، مما يمنح النفس دفعة من الطاقة الكبيرة، ولهذا يجب المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم في اليوم 30 دقيقة يومياً.

الحصول على قسط من النوم

إن الطاقة التي يحصل عليها الإنسان تكون مرتبطة بشكل وثيق بطريقة رعاية نفسه، ويجب الحرص على أخذ قسط من الراحة والنوم العميق في المساء، مع التقليل من الكافيين الذى يتم تناوله خلال ساعات اليوم، لأن قد يزيد من التوتر والقلق.



طاقة حماسية

سماع الموسيقى

يمكن أن يسمع الشخص الموسيقى على حسب حالته المزاجية، بل والرقص عليها، إذا كانت موسيقى صاخبة، ويتحرك كما يشعر، والغناء بصوت عال.

التحدث مع صديق

قد يجد الشخص بعض الصعوبة في ضبط النفس، فيمكن التحدث إلى صديق أو زميل يكون محل الثقة، لمشاركة المشاعر والمخاوف التي يشعر بها، بكل أريحية.



الحماس

تحديد أهداف صغيرة:

عندما يشعر الشخص أن طاقته منخفضة فيمكن أن يحدد بعض المهام القصيرة التي يقوم بها في اليوم الواحد، مما يعطى الشخص مشاعر الإنجاز، ويكون لديه القدرة على مواصلة العمل بكل حماس.

تعلم مهارة جديدة:

لا يوجد ما هو أفضل لزيادة الإنتاجية والحماس والشغف من تعلم مهارة جديدة في العمل، سواء بنفسك أو من خلال ورشة عمل، لأن هذا يزيد الثقة بالنفس ويزيد من الحماس للعمل.ويجعله يستعيد حماسه وشغفه من جديد.

إخذ إجازة:

قد يعمل الشخص في وظيفة لا تتطلب الكثير من الطاقة البدنية وبرغم ذلك فهو يحتاج إلى أخذ بعض الراحة لبعض الوقت، حتى يشعر بأنه أخذ وقت لنفسه بعيد عن زحمة العمل.

الحماس



