أفكار ديكور لاستغلال وتزيين الجدران الفارغة فى شقتك

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- Youm7) فى بعض الأحيان يمكن أن يضيف الجدار الفارغ توازنًا بصريًا إلى غرفة مزدحمة؛ وأحيانًا يكون الجدار الفارغ فرصة ضائعة للديكور، حيث يمكن للجدار الخالي أن يكون بمثابة لوحة مثالية لسرد قصص حياتك، وكشف شيء ما عن شخصيتك. وإضافة لمسة مميزة
لديكورات
المنزل. ولتعزيز المساحة الفارغة على جدرانك، إليك بعض النصائح والأفكار وفقًا لموقع "apartmenttherapy". كيف يمكن تعزيز المساحات الفارغة في الشقة:
أضواء الزينة
في أكثر الأحيان فإن فروع أضواء الزينة التي يتم وضعها في غرفة المعيشة تجعل المكان متألق بشكل هادئ وبسيط، والشعور بالبهجة الخفيفة، دون المزيد من الضوضاء البصرية.
اضواء
كن مميزا مع الفن البسيط
قد يصنع أبسط الأشياء أجمل الديكورات ويحدث فارق كبير في المكان، فيمكن في غرفة المعيشة أن يتم وضع قطع فنية مميزة على خلفية سوداء مما يعطى تأثير جمالى مميز وراقى في نفس الوقت.
فن بسيط
تعليق المعدات الرياضية المفضلة
من السهل وضع بعض من الأدوات الرياضية كمضارب التنس العتيقة، وتعليقها في صف واحد على الحائط لأضفاء لمسة غير تقليدية لمحبى الرياضة.
اغراض رياضية
تعليق السجاد
من السهل جعل الغرفة غير تقليدية عن طريق وضع سجاد على الجدار الفارغ، مما يحل أي مشكلة لعدم وجود لوحات على الحائط، للحصول على لمسة فنية مميزة.
تعليق سجادة
تثبيت جدار الفلين
يمكن عمل ديكور غير تقليدى عن طريق وضع جدار بالكامل مغطى بالفلين، ليكون مثل لوحة الإعلانات، ويتم وضع كل ما يحبه أصحاب المنزل من لوحات وأوراق فنية تعبر عن شخصية كل منهم.
جدار الفلين
إنشاء جدار معرض يمتد كل المساحة
من السهل اختيار الحائط ويتم وضع بعض العناصر الفريدة عليه، في غرفة المعيشة بشكل كامل، للحصول على مساحة واسعة تحتوى على لوحات فنية بإطارات متنوعة جميلة.
جدار معرض
اصنع جدار ملئ بالصور
يمكن للشخص أن يصنع حائط يحتوى على العديد من الذكريات والصور، ويتم وضع كل الأحباب عن طريق طباعة الصور ووضعه عليه، وتعليقها في مستطيل مرتب بإستخدام مسامير تثبيت الورق لمظهر جمالى مختلف.
اصنع بنفسك جدارًا بالصور
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