أفكار ديكور لاستغلال وتزيين الجدران الفارغة فى شقتك

MENAFN - Youm7) فى بعض الأحيان يمكن أن يضيف الجدار الفارغ توازنًا بصريًا إلى غرفة مزدحمة؛ وأحيانًا يكون الجدار الفارغ فرصة ضائعة للديكور، حيث يمكن للجدار الخالي أن يكون بمثابة لوحة مثالية لسرد قصص حياتك، وكشف شيء ما عن شخصيتك. وإضافة لمسة مميزةلديكوراتالمنزل. ولتعزيز المساحة الفارغة على جدرانك، إليك بعض النصائح والأفكار وفقًا لموقع "apartmenttherapy". كيف يمكن تعزيز المساحات الفارغة في الشقة:أضواء الزينة

في أكثر الأحيان فإن فروع أضواء الزينة التي يتم وضعها في غرفة المعيشة تجعل المكان متألق بشكل هادئ وبسيط، والشعور بالبهجة الخفيفة، دون المزيد من الضوضاء البصرية.



اضواء

كن مميزا مع الفن البسيط

قد يصنع أبسط الأشياء أجمل الديكورات ويحدث فارق كبير في المكان، فيمكن في غرفة المعيشة أن يتم وضع قطع فنية مميزة على خلفية سوداء مما يعطى تأثير جمالى مميز وراقى في نفس الوقت.



فن بسيط

تعليق المعدات الرياضية المفضلة

من السهل وضع بعض من الأدوات الرياضية كمضارب التنس العتيقة، وتعليقها في صف واحد على الحائط لأضفاء لمسة غير تقليدية لمحبى الرياضة.



اغراض رياضية

تعليق السجاد

من السهل جعل الغرفة غير تقليدية عن طريق وضع سجاد على الجدار الفارغ، مما يحل أي مشكلة لعدم وجود لوحات على الحائط، للحصول على لمسة فنية مميزة.



تعليق سجادة

تثبيت جدار الفلين

يمكن عمل ديكور غير تقليدى عن طريق وضع جدار بالكامل مغطى بالفلين، ليكون مثل لوحة الإعلانات، ويتم وضع كل ما يحبه أصحاب المنزل من لوحات وأوراق فنية تعبر عن شخصية كل منهم.



جدار الفلين

إنشاء جدار معرض يمتد كل المساحة

من السهل اختيار الحائط ويتم وضع بعض العناصر الفريدة عليه، في غرفة المعيشة بشكل كامل، للحصول على مساحة واسعة تحتوى على لوحات فنية بإطارات متنوعة جميلة.



جدار معرض

اصنع جدار ملئ بالصور

يمكن للشخص أن يصنع حائط يحتوى على العديد من الذكريات والصور، ويتم وضع كل الأحباب عن طريق طباعة الصور ووضعه عليه، وتعليقها في مستطيل مرتب بإستخدام مسامير تثبيت الورق لمظهر جمالى مختلف.

اصنع بنفسك جدارًا بالصور