كل ما تريد معرفته عن مفهوم الاحتباس الحرارى بمناسبة قمة Cop 28

MENAFN - Youm7) تنطلق فعاليات قمة المناخ cop 28في دولة الامارات العربية المتحدة يوم 30 الشهر الجارى بمشاركة رفيعة المستوى من مصر ودول العالم، وهى قمة يعول العالم عليها كثيرا لدفع العمل المناخى والسيطرة على ارتفاع درجة حرارة الأرض .. خاصة ظاهرة الاحتباس الحراري .

وتعد ظاهرة الاحتباس الحرارى ، عبارة عن ارتفاع بشكل تدريجى فى درجات الحرارة فى الطبقة السلفى من الغلاف الجوى لكوكب الأرض فى الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع انبعاث الغازات الدفينة، مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان والعديد من أنواع الغازات الأخرى، وقد أجرى العلماء الكثير من عمليات جمع البيانات التى تشير فى مجملها إلى حدوث تغير فى المناخ على مستوى كوكب الأرض، وذلك منذ عهد الثورة الصناعية، والتى تعد نتيجة مباشرة للنشاطات البشرية.

وتشير الدراسات، أن درجة حرارة كوكب الأرض ارتفعت بين عامى 1880 و2012 بمقدار 0.9 درجة مئوية، فم أشارت الدراسات إلى أن حرارة الأرض ارتفعت خلال آخر ثلاثة قرون بمقدار 1.1 درجة مئوية، فيما تشير عدد من التوقعات إلى أنه فى حالة استمرار النشاط البشرى على وضعه الحالى، فغن درجة حرارة الأرض قد ترتفع حتى تصل إلى 4.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن 21.







ويعتبر السبب الأكثر تأثيرا فى الاحتباس الحراري، هو انبعاث الغازات الدفيئة إلى مناخ الأرض، حيث إن الأنشطة الصناعية والتجارية التى تمارسها البشرية، ونمط الحياة الحالية، يؤدى بشكل عام إلى تغير نسبة الغازات المتواجدة بصورة طبيعية فى غلاف الأرض الجوى، مما يؤدى إلى رفع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون عن مستواها المعتاد بدرجة كبيرة للغاية.







وتتمثل خطورة الاحتباس الحراري، فى حدوث كوارث مدمرة لكوكب الأرض، بما فى ذلك ذوبان الجليد والثلوج الموجودة على قمم الجبال وفى القطبين، مما يؤدى لارتفاع منسوب البحار العالمى عدة أمتار، وغرق مدن ساحلية عملاقة فى أنحاء العالم، إضافة إلى حدوث تداخل فى فصول السنة الأربعة، وارتفاع شديد فى درجات الحرارة خلال الصيف، وغيرها.







