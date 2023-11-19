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التخطيط: توصيل الغاز الطبيعى لـ173 قرية ضمن مشروعات حياة كريمة

11/19/2023 11:31:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توصيل خدمات الغاز الطبي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهاية عام 22/2023

وأوضح التقرير أن حجم مخصصات المرحلة الأولى بلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالى
23 الف مشروع فى 1477
قرية في
52
في نطاق 20 محافظة بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مواطن


وعن المشروعات التى تم الانتهاء منها:

تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.


وعن تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، تم الانتهاء من 1160 مشروع مد وتدعيم بطول 7.5 ألف كم، بالإضافة إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، علاوة على الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب ومستهدف إنشاء وتطوير 323 محطة مياه شرب بغرض توفير محطات تنقية مياه الشرب، وتحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.


وعن توفير خدمات الصرف الصحى، فمن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحى، فقد تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% إلى 90%، كما تم الانتهاء من 305 مجمعات خدمية حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة.


وعن تطوير شبكات الكهرباء والإنارة، من المستهدف تنفيذ 1466 مشروعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 259 مشروعا، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ187 قرية وتركيب 1028 برجا لتقوية شبكات المحمول، ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وكذا رصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.


وتم إنشاء وتطوير 124 فرعا للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلى و1132 نقطة بيع وفتح 205 آلاف حساب بنكى، وإصدار 264 ألف بطاقة مدفوعة مقدما، و18.8 ألف محفظة هاتف محمول، و1132 نقطة بيع للتجار.







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