هوية مصر.. الأبعاد والتحولات بمشاركة باحثين ومؤرخين قريبا عن الأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة ؛ كتاب "هوية مصر .. الأبعاد والتحولات" تحرير الدكتور ناصر إبراهيم، شارك في الكتاب كل من أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأحمد يوسف كاتب صحفى ومؤرخ للعلاقات الفرنسية المصرية وعضو المجمع العلمي المصري، وبيتر جران أستاذ التاريخ الحديث بجامعة تمبل الأمريكية، وانتوني جرومان أستاذ مشارك الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط - جامعة أدنبره، حسن حافظباحث دكتوراه بجامعة القاهرة وصحفي مصرى.

غلاف كتاب هوية مصر .. الأبعاد والتحولات

وشارك أيضًا في الكتاب، خالد زيادة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع بيروت، ورانيا السيد ماجستير في الدراسات العربية والإسلامية من معهد الدراسات العربية والإسلامية جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وؤوف عباس حامد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، ودكتور زكريا صادق الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية - ‏جامعة المنصورة‏، وزينب البكري دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة القاهرة، وسلمى مبارك أستاذة الأدب المقارن والفنون بقسم اللغة الفرنسية - كلية الآداب جامعة القاهرة، وشريف إمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – جامعة عين شمس، وصبري العدل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة مصر الدولية، وعاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- جامعة حلوان، وعلى عفيفي أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، وليلى البهنساوي أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة، ومجدي عبد الحافظ أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، ومحمد جابر الزهيري مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب - جامعة عين شمس، وناصر سليمان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة قطر، هدى جابر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر.، وهدى يوسف أستاذ بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة، ياسر منجي أستاذ مساعد كلية الفنون جامعة حلوان.

نبذة عن الكتاب، تأتى مساءلة الهوية عندما تستشعر الأمة الحاجة إلى الدفاع عن النفس وإلى التعريف بمشروع وجودها فى لحظة تهدد كيانها، فالهوية ليست جوهرا ثابتا، وتشكلها هو عملية بناء فكري، ضاربة في عمق الزمن بقدر ما أنها متواصلة ومستمرة. لكن الهوية مع ذلك، تتعرض للتهديد حتى عندما تبدو مؤكدة. بيد أنه لا يُخيفنا، أن يلح البعض، فى لحظات الشعور بالخطر، على طرح التساؤل عن الجوهر والأصل والهوية؛ فعلى عكس ما هو متوقع، قد يكون لذلك أثر إيجابي في تنشيط الذاكرة، وإعادة موضوع الهوية الوطنية إلى مركز المناقشات، ونخرج من هذه الأزمة الاجتماعية باستبصار جديد وواضح حول مقومات الأمة وأصالتها، ومدى أهمية الحفاظ على روحها اليقظة. إن إذكاء الوعي بمحصلة التجارب التاريخية يؤدي بالضرورة إلى دعم الموقف الاجتماعي في مواجهة المعضلات التي تهدد وحدة الكيان والمصير. وفى هذا السياق تبدو دراسة الهوية، بين الحين والآخر، أمر ضروري وصحي؛ لأجل تجديد ذاكرة الأمة بنفسها، والحفاظ على توهج روحها وتماسك نسيجها الوطني. يسعى كتابنا هذا إلى معالجة قضايا الهوية (أبعاد وتحولات)، محاولين، عبر مساهمات نخبة من كبار المتخصصين، تقديم إجابات ممكنة عن كثير من التساؤلات الراهنة التي لا تزال تشغل العقل المصري، وتثير لديه روح المناقشة الجادة وشهوة البحث المتواصل في الزوايا التي لا يزال يكتنفها الغموض.