ملابس كان يرتديها المصريون القدماء.. ماذا نعرف عنها؟

MENAFN - Youm7) تكشف رسومات وكتابات المقابر المصرية القديمة ، عن مجموعة متنوعة من الملابس حسب الحالة والنشاط، هناك ملابس ملفوفة عند المصريين القدماء مصنوعة من القماش الطويل، وتتشكل هذه الملابس من العباءات والشالات وبعض الفساتين.

ملابس المصريين القدماء





ووفقا لما ذكره موقع "سوت كو" قد يرتدى الرجال "مآزر" وهى عبارة عن قطع من القماش متصلة بحزام أو شريط حول الخصر، قد تكون التنانير قصيرة جدًا لدرجة أنها تغطي الوركين فقط، أو طويلة بما يكفي لتمتد من الصدر إلى الكاحلين.

هناك أيضًا الملابس المقطوعة، بما في ذلك "أقمشة الخاصرة" (الكتان التي يرتديها الرجال والنساء، والجلود، التي يرتديها الرجال)، والسترات الواقية من الرصاص (التي يرتديها الرجال والنساء)، والفساتين.





وكانت معظم ملابس المصريين القدماء مصنوعة من الكتان، كما يتوفر صوف الأغنام وشعر الماعز وألياف النخيل، أصبح القطن شائعًا فقط في القرن الأول الميلادي، والحرير بعد القرن السابع الميلادى.





أدى ظهور الألوان إلى إنشاء أصناف أكثر تكلفة، وكان يتم إعادة استخدام الملابس البالية لأن الملابس عند المصريين القدماء كانت سلعة ثمينة.

كانت أزياء النساء من تلك الفترة أكثر تفصيلاً من أي عصر سابق، تم استخدام الشعر المستعار من كلا الجنسين لحماية فروة الرأس وللأغراض الاحتفالية.







الباروكات في عصر المملكة الحديثة هي الأكثر زخرفة ، وخاصة بالنسبة للنساء ، وتظهر فيها تسريحات ذات ثنيات ، ومهدبات ، ومتعددة الطبقات بطول الكتفين أو أسفل.

كانت العباءات الشفافة المصنوعة من الكتان الفاتح مفضلة لدى نساء الطبقة العليا ، وغالبًا ما تزينها وشاح أو رداء ، ومربوطة بحزام عند الخصر ، ومزينة بغطاء رأس وقلادة وأقراط.