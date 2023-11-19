يسمح بزيارته 1 ديسمبر.. حكاية الدرج العظيم.. معجزة فى المتحف المصرى الكبير

MENAFN - Youm7) المتحف المصرى الكبير ، أحد أكبر المتاحف العالمية، والذى سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وقت افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويتفرد المتحف بالعديد من الأمور من بينهما "الدرج العظيم"، والذى يعد معجزة لم يرها الجمهور في العالم من قبل، وفى 1 ديسمبر المقبل سوف يكون الدرج ضمن الزيارات المسموح بها ضمن الماكن المفتوحة للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

الدرج العظيم

والدرج العظيم، هو أحد معجزات المتحف المصرى الكبير، وهو الأول من نوعه فى العالم، سوف يرى زواره مجموعة كبيرة من الملوك تكون فى استقبالهم فى أكبر متاحف العالم، وكانت وزارة السياحة والآثار أكدت منذ أيام عن تثبيت 100 % من جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم ، على أكمل وجه وأعلى مستوى، ولهذا نوضح خلال التقرير التالى تفاصيل الدرج.

واجهة المتحف من الخارج

يعرض الدرج العظيم حوالى 72 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحوى مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.

تمثال رمسيس فى بهو المتحف





المسلة المعلقة

كما

أن سيناريوهات العرض الأربعة التى يحاكيها الدرج العظيم سيعرفها الزوار من خلال بطاقات شرح تفصيلية لكل موضوع بالتفصيل، وهى أمور

اخذناها فى الاعتبار خلال تنفيذ العرض المتحفى، كما أن كل تمثال يوجد عليه بطاقة شرح تعريفية تضمن معلومات كافية وكاملة عن كل ملك.