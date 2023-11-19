يسمح بزيارته 1 ديسمبر.. حكاية الدرج العظيم.. معجزة فى المتحف المصرى الكبير

(MENAFN
- Youm7) المتحف المصرى الكبير ، أحد أكبر المتاحف العالمية، والذى سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وقت افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويتفرد المتحف بالعديد من الأمور من بينهما "الدرج العظيم"، والذى يعد معجزة لم يرها الجمهور في العالم من قبل، وفى 1 ديسمبر المقبل سوف يكون الدرج ضمن الزيارات المسموح بها ضمن الماكن المفتوحة للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.
الدرج العظيم
والدرج العظيم، هو أحد معجزات المتحف المصرى الكبير، وهو الأول من نوعه فى العالم، سوف يرى زواره مجموعة كبيرة من الملوك تكون فى استقبالهم فى أكبر متاحف العالم، وكانت وزارة السياحة والآثار أكدت منذ أيام عن تثبيت 100 % من جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم ، على أكمل وجه وأعلى مستوى، ولهذا نوضح خلال التقرير التالى تفاصيل الدرج.
واجهة المتحف من الخارج
يعرض الدرج العظيم حوالى 72 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحوى مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.
تمثال رمسيس فى بهو المتحف
المسلة المعلقة
كما
أن سيناريوهات العرض الأربعة التى يحاكيها الدرج العظيم سيعرفها الزوار من خلال بطاقات شرح تفصيلية لكل موضوع بالتفصيل، وهى أمور
اخذناها فى الاعتبار خلال تنفيذ العرض المتحفى، كما أن كل تمثال يوجد عليه بطاقة شرح تعريفية تضمن معلومات كافية وكاملة عن كل ملك.
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