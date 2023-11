Playstation تقدم 17 لعبة مجانية.. تعرف على القائمة الكاملة

MENAFN - Youm7) أضافت PlayStationمجموعة جديدة تمامًا من الألعاب إلى النظام الأساسي، بما في ذلك بعض الألعاب ذات التصنيف العالي، ويعد هذا الشهر واحدًا من أكبر الأشهر حتى الآن، حيث تمت إضافة إجمالي 17 لعبة جديدة إلى المنصة، وتتوزع الألعاب عبر المستويات الثلاثة لاشتراك PlayStation Plus: Essential وExtra وPremium.وبحسب موقع thesun البريطانى، فسيحصل المشتركون الأساسيون على ثلاث ألعاب مجانية، ويمكن للمشتركين الإضافيين الحصول على 12 لعبة مجانية، ويمكن للمشتركين المميزين الحصول على 17 لعبة مجانية.جميع الألعاب قابلة للعب على PS4 وPS5، باستثناء Teardown، وهي حصرية لـ PS5، وسيكون Teardown متاحًا عبر اشتراك PlayStation في يوم إصداره، ويستخدم هذا أسلوب فن Minecraft، ولكن على عكس Minecraft، التي تدور حول البناء، فإن Teardown تدور حول التدمير.وسيتم منحك عددًا من المهام لإكمالها، وستحتاج إلى تدمير البيئة من أجل إكمالها، ويعد Dragon's Dogma أيضًا خيارًا ممتازًا، حيث أن الجزء الثاني قيد العمل وسيصدر قريبًا، وقد حصلت على تقييم ممتاز 82 على موقع Metacritic الإجمالي للمراجعة، وهي لعبة تقمص أدوار ضخمة في عالم مفتوح مع رفاق من الذكاء الاصطناعي.إليك جميع الألعاب المتوفرة في كل مستوى لـ PlayStation Plus في نوفمبر:PS Plus Essential

Mafia 2: Definitive Edition

Aliens: Fireteam Elite Dragon Ball: The BreakersPS Plus Extra

Teardown (PS5 only)

Dragon's Dogma: Dark Arisen Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On Dead Island: Riptide Definitive Edition Superliminal Eiyuden Chronicles: Rising Nobunaga's Ambition: Taishi Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz River City Melee Mach!!PS Plus Premium

Grandia

Jet Moto Up Klonoa Fantasy Reverie Series PaRappa the Rapper 2