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Playstation تقدم 17 لعبة مجانية.. تعرف على القائمة الكاملة

11/19/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) أضافت PlayStation
مجموعة جديدة تمامًا من الألعاب إلى النظام الأساسي، بما في ذلك بعض الألعاب ذات التصنيف العالي، ويعد هذا الشهر واحدًا من أكبر الأشهر حتى الآن، حيث تمت إضافة إجمالي 17 لعبة جديدة إلى المنصة، وتتوزع الألعاب عبر المستويات الثلاثة لاشتراك PlayStation Plus: Essential وExtra وPremium.
وبحسب موقع thesun البريطانى، فسيحصل المشتركون الأساسيون على ثلاث ألعاب مجانية، ويمكن للمشتركين الإضافيين الحصول على 12 لعبة مجانية، ويمكن للمشتركين المميزين الحصول على 17 لعبة مجانية.
جميع الألعاب قابلة للعب على PS4 وPS5، باستثناء Teardown، وهي حصرية لـ PS5، وسيكون Teardown متاحًا عبر اشتراك PlayStation في يوم إصداره، ويستخدم هذا أسلوب فن Minecraft، ولكن على عكس Minecraft، التي تدور حول البناء، فإن Teardown تدور حول التدمير.
وسيتم منحك عددًا من المهام لإكمالها، وستحتاج إلى تدمير البيئة من أجل إكمالها، ويعد Dragon's Dogma أيضًا خيارًا ممتازًا، حيث أن الجزء الثاني قيد العمل وسيصدر قريبًا، وقد حصلت على تقييم ممتاز 82 على موقع Metacritic الإجمالي للمراجعة، وهي لعبة تقمص أدوار ضخمة في عالم مفتوح مع رفاق من الذكاء الاصطناعي.
إليك جميع الألعاب المتوفرة في كل مستوى لـ PlayStation Plus في نوفمبر:


PS Plus Essential

Mafia 2: Definitive Edition

Aliens: Fireteam Elite Dragon Ball: The Breakers
PS Plus Extra

Teardown (PS5 only)

Dragon's Dogma: Dark Arisen Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On Dead Island: Riptide Definitive Edition Superliminal Eiyuden Chronicles: Rising Nobunaga's Ambition: Taishi Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz River City Melee Mach!!
PS Plus Premium

Grandia

Jet Moto Up Klonoa Fantasy Reverie Series PaRappa the Rapper 2





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