طريقة استخدام ميزة Photo Stacks فى خدمة Google Photos

MENAFN - Youm7) قدمت جوجل مؤخرًا ميزة جديدة لـ Google Photos، تسمى Photo Stacks، حيث تعد Photo Stacks ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بتجميع الصور المتشابهة معًا في حزمة واحدة للمساعدة في تنظيم مكتبة الصور الخاصة بك وتسهيل العثور على الصور التي تبحث عنها.وستستخدم Google Photos تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد وتجميع الصور المتشابهة التي تم التقاطها بالقرب من بعضها البعض خلال إطار زمني قصير، وسيتم تصنيف الأكوام بعدد في الزاوية اليمنى العليا، وسيختار تطبيق Google Photos الصورة التي تلتقط تلك اللحظة بشكل أفضل للغلاف.فوائد استخدام ميزة Photo Stacks

- تساعد Photo Stacks في الحفاظ على مكتبة الصور الخاصة بك خالية من الفوضى من خلال تجميع الصور المتشابهة معًا.

- يسهل العثور على الصور المتشابهة من خلال تجميعها معًا.اتبع الخطوات التالية لاستخدام ميزة Photo Stacks

1. افتح تطبيق صور جوجل.

2. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Google الذي تريد استخدام Photo Stacks معه. 3. في علامة التبويب "الصور"، حدد الصور التي تريد تجميعها. 4. انقر مع الاستمرار على الصورة الأولى التي تريد تجميعها. 5. أثناء الضغط باستمرار على إصبعك، اسحب الصورة إلى الصور الأخرى التي تريد تجميعها. 6. حرر إصبعك عندما تحدد جميع الصور التي تريد تجميعها. 7. سيتم تجميع الصور معًا في stack. 8. لفتح stack، اضغط على stack. 9. يمكنك التمرير سريعًا عبر الصور الموجودة في stack عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين. 10. لعرض الصور كشبكة، اضغط على أيقونة الشبكة في الزاوية اليمنى العليا من المجموعة. 11. لتعيين اختيار أفضل مختلف للstack، انقر على الصورة التي تريد تعيينها كأفضل اختيار.