طريقة استخدام ميزة Photo Stacks فى خدمة Google Photos

(MENAFN
- Youm7) قدمت جوجل مؤخرًا ميزة جديدة لـ Google Photos، تسمى Photo Stacks، حيث تعد Photo Stacks ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بتجميع الصور المتشابهة معًا في حزمة واحدة للمساعدة في تنظيم مكتبة الصور الخاصة بك وتسهيل العثور على الصور التي تبحث عنها.
وستستخدم Google Photos تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد وتجميع الصور المتشابهة التي تم التقاطها بالقرب من بعضها البعض خلال إطار زمني قصير، وسيتم تصنيف الأكوام بعدد في الزاوية اليمنى العليا، وسيختار تطبيق Google Photos الصورة التي تلتقط تلك اللحظة بشكل أفضل للغلاف.
فوائد استخدام ميزة Photo Stacks
- تساعد Photo Stacks في الحفاظ على مكتبة الصور الخاصة بك خالية من الفوضى من خلال تجميع الصور المتشابهة معًا.
- يسهل العثور على الصور المتشابهة من خلال تجميعها معًا.
اتبع الخطوات التالية لاستخدام ميزة Photo Stacks
1. افتح تطبيق صور جوجل.
2. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Google الذي تريد استخدام Photo Stacks معه. 3. في علامة التبويب "الصور"، حدد الصور التي تريد تجميعها. 4. انقر مع الاستمرار على الصورة الأولى التي تريد تجميعها. 5. أثناء الضغط باستمرار على إصبعك، اسحب الصورة إلى الصور الأخرى التي تريد تجميعها. 6. حرر إصبعك عندما تحدد جميع الصور التي تريد تجميعها. 7. سيتم تجميع الصور معًا في stack. 8. لفتح stack، اضغط على stack. 9. يمكنك التمرير سريعًا عبر الصور الموجودة في stack عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين. 10. لعرض الصور كشبكة، اضغط على أيقونة الشبكة في الزاوية اليمنى العليا من المجموعة. 11. لتعيين اختيار أفضل مختلف للstack، انقر على الصورة التي تريد تعيينها كأفضل اختيار.
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