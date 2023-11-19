جوجل تسعى لتحسين أمان متجر التطبيقات Play Store للحماية من البرامج الضارة

(MENAFN
- Youm7) تواجه Google ومنصتها للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android مشكلة تتعلق بالأمان، فعلى الرغم من أن Google Play Protect يقوم بفحص التطبيقات قبل تثبيتها على هاتفك، فقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني Kaspersky أن التطبيقات المليئة بالبرامج الضارة تم تثبيتها 600 مليون مرة على هواتف Android هذا العام، وإذا كان جوجل يقوم بكل هذا المسح، فكيف يكون هذا ممكنًا؟
وبحسب موقع phonearena الهندى، فكشفت لقطات مسربة أن جوجل انشأت واجهة مستخدم جديدة لمتجر Play، وتُظهر لقطات الشاشة المسربة أنه قد يُطلب من مستخدمي Android التحقق من هويتهم وطريقة الدفع المستخدمة لعمليات الشراء داخل التطبيق.
ويمكن استخدام المعلومات التي تم التحقق منها للتأكد من أن المستخدم لا يقوم عن طريق الخطأ بتثبيت تطبيق ما في المستقبل بسعر باهظ، أو تثبيت تطبيق محمل ببرامج ضارة عن طريق الخطأ.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي Android اختيار طلب التحقق من جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر Google Play باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وسيكون لدى المستخدمين خيار إضافة تفضيلات المصادقة باستخدام ميزات أمان Android المضمنة، والتحقق من التطبيقات وجهاز المستخدم باستخدام Play Protect، وتأمين عمليات الشراء التي تتم عبر متجر Play عن طريق إضافة تفضيلات الدفع.
إذا تم إعداد هاتف Android الخاص بك مع تمكين الإعدادات المناسبة، فيمكن إيقاف التنزيل من متجر Play على الفور أثناء عملية التثبيت إذا تم اكتشاف برامج ضارة، وفي الشهر الماضي، ظهرت إعدادات ميزة تسمى Android Safe Browsing والتي من شأنها إخطار المستخدمين بالتهديد في الوقت الفعلي أثناء تصفحهم للإنترنت، وقد يصبح هذا جزءًا من Google Play Protect.
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