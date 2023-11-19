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جوجل تسعى لتحسين أمان متجر التطبيقات Play Store للحماية من البرامج الضارة

11/19/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه Google ومنصتها للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android مشكلة تتعلق بالأمان، فعلى الرغم من أن Google Play Protect يقوم بفحص التطبيقات قبل تثبيتها على هاتفك، فقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني Kaspersky أن التطبيقات المليئة بالبرامج الضارة تم تثبيتها 600 مليون مرة على هواتف Android هذا العام، وإذا كان جوجل يقوم بكل هذا المسح، فكيف يكون هذا ممكنًا؟



وبحسب موقع phonearena الهندى، فكشفت لقطات مسربة أن جوجل انشأت واجهة مستخدم جديدة لمتجر Play، وتُظهر لقطات الشاشة المسربة أنه قد يُطلب من مستخدمي Android التحقق من هويتهم وطريقة الدفع المستخدمة لعمليات الشراء داخل التطبيق.


ويمكن استخدام المعلومات التي تم التحقق منها للتأكد من أن المستخدم لا يقوم عن طريق الخطأ بتثبيت تطبيق ما في المستقبل بسعر باهظ، أو تثبيت تطبيق محمل ببرامج ضارة عن طريق الخطأ.



وعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي Android اختيار طلب التحقق من جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر Google Play باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وسيكون لدى المستخدمين خيار إضافة تفضيلات المصادقة باستخدام ميزات أمان Android المضمنة، والتحقق من التطبيقات وجهاز المستخدم باستخدام Play Protect، وتأمين عمليات الشراء التي تتم عبر متجر Play عن طريق إضافة تفضيلات الدفع.



إذا تم إعداد هاتف Android الخاص بك مع تمكين الإعدادات المناسبة، فيمكن إيقاف التنزيل من متجر Play على الفور أثناء عملية التثبيت إذا تم اكتشاف برامج ضارة، وفي الشهر الماضي، ظهرت إعدادات ميزة تسمى Android Safe Browsing والتي من شأنها إخطار المستخدمين بالتهديد في الوقت الفعلي أثناء تصفحهم للإنترنت، وقد يصبح هذا جزءًا من Google Play Protect.


















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