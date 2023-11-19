كيف يمكن للكائنات الفضائية أن تتطور على كواكب أخرى؟

(MENAFN
- Youm7) أظهر الباحثون كيف يمكن استخدام النظرية التطورية للتنبؤ بالسلوك الفضائي، حيث تدعم نظريتهم الحجة القائلة بأن أشكال الحياة الفضائي تخضع للانتقاء الطبيعي مثلنا، وتتطور لتصبح أقوى بمرور الوقت.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه باستخدام فكرة الانتقاء الطبيعي الفضائي كإطار عمل، تناول الباحثون التطور خارج كوكب الأرض، وكيف سينشأ التعقيد في الفضاء، فعلى الأرض، أصبحت الأنواع أكثر تعقيدًا نتيجة لعدد قليل من الأحداث.
تحدث هذه التحولات عندما تتطور مجموعة من الكائنات المنفصلة إلى كائن ذي مستوى أعلى، عندما تصبح الخلايا كائنات متعددة الخلايا، وتشير البيانات إلى أن الظروف القاسية مطلوبة لحدوث التحولات الكبرى.
ومع ذلك، إذا كانت هناك حياة خارج الأرض، فكيف ستبدو تلك الكائنات؟ ولماذا لم يزورونا بعد؟
يعتقد العديد من علماء الفلك أنه لو كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض في أي شيء آخر غير الشكل البدائي للغاية، لكانت الكائنات تشبه المخلوقات التي نراها حولنا على الأرض، بأطراف ورؤوس وأجساد.
وقال البروفيسور ديفيد روثري، من الجامعة المفتوحة، "هناك مدرسة فكرية تقول إن الفيزياء البسيطة بالإضافة إلى التنافس على الغذاء والحاجة إلى الهروب من الافتراس، ستفضل الكائنات الحية ذات الخطط الجسدية المماثلة لتلك التي توجد على الأرض".
وأضاف: "من المؤكد أن بعض الكواكب الأخرى الشبيهة بالأرض قد طورت أشكال حياة معقدة، لكن لا يمكن لأي شخص أن يخمن كيف تبدو".
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