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كيف يمكن للكائنات الفضائية أن تتطور على كواكب أخرى؟

11/19/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر الباحثون كيف يمكن استخدام النظرية التطورية للتنبؤ بالسلوك الفضائي، حيث تدعم نظريتهم الحجة القائلة بأن أشكال الحياة الفضائي تخضع للانتقاء الطبيعي مثلنا، وتتطور لتصبح أقوى بمرور الوقت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه باستخدام فكرة الانتقاء الطبيعي الفضائي كإطار عمل، تناول الباحثون التطور خارج كوكب الأرض، وكيف سينشأ التعقيد في الفضاء، فعلى الأرض، أصبحت الأنواع أكثر تعقيدًا نتيجة لعدد قليل من الأحداث.



تحدث هذه التحولات عندما تتطور مجموعة من الكائنات المنفصلة إلى كائن ذي مستوى أعلى، عندما تصبح الخلايا كائنات متعددة الخلايا، وتشير البيانات إلى أن الظروف القاسية مطلوبة لحدوث التحولات الكبرى.



ومع ذلك، إذا كانت هناك حياة خارج الأرض، فكيف ستبدو تلك الكائنات؟ ولماذا لم يزورونا بعد؟



يعتقد العديد من علماء الفلك أنه لو كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض في أي شيء آخر غير الشكل البدائي للغاية، لكانت الكائنات تشبه المخلوقات التي نراها حولنا على الأرض، بأطراف ورؤوس وأجساد.



وقال البروفيسور ديفيد روثري، من الجامعة المفتوحة، "هناك مدرسة فكرية تقول إن الفيزياء البسيطة بالإضافة إلى التنافس على الغذاء والحاجة إلى الهروب من الافتراس، ستفضل الكائنات الحية ذات الخطط الجسدية المماثلة لتلك التي توجد على الأرض".



وأضاف: "من المؤكد أن بعض الكواكب الأخرى الشبيهة بالأرض قد طورت أشكال حياة معقدة، لكن لا يمكن لأي شخص أن يخمن كيف تبدو".












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