Microsoft Teams: تعرف على 5 ميزات جديدة تسهل إجراء الاجتماعات

MENAFN - Youm7) طرحت مايكروسوفت العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين التعاون والاجتماعات على النظام الأساسي، وتتضمن الميزات الجديدة تطبيق Meet والنص المترجم المباشر وطمس الصورة والمزيد، وفيما يلى 5 ميزات جديدة للفريق يمكنها مساعدتك في التعاون بشكل أفضل مع زملائك.ميزة Meet الجديدة

تلقت خدمة Teams ميزة تعرف بـ Meet جديدة تتيح للمستخدمين تجربة سلسة من خلال تقديم عرض واحد للاجتماعات القادمة والحديثة، وهذا يجعل من السهل الوصول إلى محتوى الاجتماع وتحسين التعاون.

نسخة مترجمة مباشرة

تتمتع الفرق بالفعل بميزات ترجمة مضمنة، ومع ذلك، فقد حصلت الآن على ميزة النسخ المترجم المباشر الجديدة التي تكسر حاجز اللغة من خلال تقديم نصوص الاجتماعات في الوقت الفعلي بأكثر من 30 لغة، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين النص المترجم والأصلي للحصول على تجربة اجتماع أفضل، لكن الميزة متاحة لمستخدمي Teams Premium.

طمس الصورة

تعد ميزة Portrait Blur ميزة أخرى تجعل تجربة الاجتماع أفضل للمستخدمين، ويتضمن خيارين ديناميكيين لطمس الخلفية - التمويه القياسي وتمويه الصورة الجديد الذي يضيف إحساسًا سينمائيًا إلى الفيديو، وهذا، وفقًا للشركة، يوفر مظهرًا احترافيًا مع التركيز الشديد على المستخدمين وخلفية غير واضحة.

الملاحظات التعاونية في Teams mobile

يتوفر لدى المستخدمين الآن خيار الوصول إلى الملاحظات التعاونية على تطبيق Teams للأجهزة المحمولة، وتكون هذه الملاحظات متزامنة دائمًا مما يسمح للحاضرين بالمشاركة في إنشاء جداول أعمال الاجتماع وعناصر العمل بسلاسة، ويتم تشغيل هذه الميزة بواسطة Loop الذي يضمن مزامنة الملاحظات مع Microsoft To Do وPlanner.

تجربة القنوات الجديدة

تسهل تجربة القناة الجديدة التركيز على الموضوعات الرئيسية، والتفاعل مع أصحاب المصلحة المناسبين، والعثور على معلومات محددة حتى يتمكن فريقك من إنجاز المزيد معًا، وتتميز التجربة الجديدة بعرض جديد للمحادثة في القنوات، ومربع إنشاء متجدد، وجزء معلومات مبسط، وتجربة بحث محسنة داخل القناة، والمزيد.