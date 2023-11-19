((البحرين والكويت)) و ((BIBF)) يطلقان النسخة الثانية من برنامج ((المرأة في مجالس الإدارة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق كل من بنك البحرين والكويت ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) النسخة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة»، وبدعم من صندوق العمل تمكين، الذي يهدف إلى تمكين المرأة البحرينية من الوصول إلى مناصب قيادية عليا بما في ذلك عضوية مجالس إدارات المؤسسات. وتم اختيار 20 قيادة نسائية بعناية من بين أكثر من 300 مرشحة لتلقي تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء دوليين لتعزيز الحضور النوعي للمرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.
صرح الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «حرصا من بنك البحرين والكويت وتأكيدا على دوره الفعال في تنمية المجتمع والاهتمام الموجه نحو المرأة البحرينية ودورها المهم، وتنفيذا لخططه الاستراتيجة لرفع قدراتهن المهنية والعلمية، أطلق البنك النسخة الأولى من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» في عام 2022 والذي لاقى نجاح باهر في الوسط البحريني الاقتصادي، ويسعدنا اليوم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج والذي يضم 20 سيدة بحرينية من النخبة القيادية في المملكة، حيث سوف ينخرطن في هذا البرنامج النوعي المتخصص الذي يهدف الى تسهيل وصول المرأة الى مجالس إدارة الشركات والمناصب القيادية، وتعزيز تمثيلهن وتوليهن المسؤولية».
وأعرب الدكتور سيف عن تقديره لجهود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) في تنفيذ هذا البرنامج، والذي يأتي جزءا من تنفيذ الرؤية والتوجهات الوطنية للحكومة الرشيدة والمجلس الأعلى للمرأة والتي تتماشى مع سياسة بنك البحرين والكويت لتمكين المرأة. كما رحب بشراكة صندوق العمل تمكين في دعم النسخة الثانية من البرنامج.
وفي كلمته الترحيبية، أكّد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF على أهمية ما يتضمنه برنامج «المرأة في مجالس الإدارة»، والذي يهدف إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الاقتصادية؛ وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وامتثالاً للقرارات التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ذات الصلة بتعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات لمراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة والعامة، وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين، وضمن التوجهات الوطنية لتقدم المرأة التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة.
كما أعرب الدكتور الشيخ عن شكره لبنك البحرين والكويت لتبنيه هذه المبادرة التي تعكس دوره الريادي في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي البحريني خاصة في المناصب القيادية، وأعرب عن تقديره لصندوق العمل تمكين لمساهمته في دعم البرامج لتمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية. إلى ذلك؛ قدمت رئيس مركز القيادة والإدارة في معهد « BIBF »، السيدة عنود عباس، لمحة شاملة عن البرنامج وأكّدت على حرص المعهد على دعم وجود المرأة في جميع المجالات بما فيها المناصب القيادية، وتوليها مسؤولية قيادة وإدارة الأعمال واتخاذ القرارات المهمة في المؤسسات المختلفة. إذ يُعتبر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة مكملًا لتعزيز التنوع والشمول في صنع القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء العام للمؤسسات.
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