((البحرين والكويت)) و ((BIBF)) يطلقان النسخة الثانية من برنامج ((المرأة في مجالس الإدارة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬عليا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬المؤسسات‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬20‭ ‬قيادة‭ ‬نسائية‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مرشحة‭ ‬لتلقي‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربين‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬النوعي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬القيادة‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭.‬

صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬حرصا‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وتأكيدا‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والاهتمام‭ ‬الموجه‭ ‬نحو‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬المهم،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لخططه‭ ‬الاستراتيجة‭ ‬لرفع‭ ‬قدراتهن‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية،‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬البحريني‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬اليوم‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬20‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬سوف‭ ‬ينخرطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬النوعي‭ ‬المتخصص‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬الى‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬والمناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيلهن‭ ‬وتوليهن‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬سيف‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬والتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بشراكة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬ BIBF ‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية؛‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وامتثالاً‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬إدارة‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬لمراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬والعامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمن‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتبنيه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬دوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإشراكها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭. ‬إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬قدمت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬،‭ ‬السيدة‭ ‬عنود‭ ‬عباس،‭ ‬لمحة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬وأكّدت‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وجود‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتوليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭. ‬إذ‭ ‬يُعتبر‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬مكملًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسات‭.‬