-->

Monday, 20 November 2023 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البحرين والكويت)) و ((BIBF)) يطلقان النسخة الثانية من برنامج ((المرأة في مجالس الإدارة))

11/19/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬عليا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬المؤسسات‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬20‭ ‬قيادة‭ ‬نسائية‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مرشحة‭ ‬لتلقي‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربين‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬النوعي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬القيادة‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭.‬

صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬حرصا‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وتأكيدا‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والاهتمام‭ ‬الموجه‭ ‬نحو‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬المهم،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لخططه‭ ‬الاستراتيجة‭ ‬لرفع‭ ‬قدراتهن‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية،‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬البحريني‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬اليوم‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬20‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬سوف‭ ‬ينخرطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬النوعي‭ ‬المتخصص‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬الى‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬والمناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيلهن‭ ‬وتوليهن‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬سيف‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬والتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بشراكة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬ BIBF ‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية؛‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وامتثالاً‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬إدارة‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬لمراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬والعامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمن‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتبنيه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬دوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإشراكها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭. ‬إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬قدمت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬،‭ ‬السيدة‭ ‬عنود‭ ‬عباس،‭ ‬لمحة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬وأكّدت‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وجود‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتوليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭. ‬إذ‭ ‬يُعتبر‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬مكملًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسات‭.‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث