-->

Monday, 20 November 2023 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التمويل الكويتي - البحرين)) يعلن الفائزين في السحب الشهري لحساب ((معاشي))

11/19/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭ ‬الثالث‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬25 , 000‭ ‬دولار‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بحضور‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬وبوجود‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬البنك‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحظ‭ ‬السعيد‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الثالث‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭. ‬كما‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬وانتهاز‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬500 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬مكملا‭ ‬لمساعينا‭ ‬الجادة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزة‭ ‬الراتب‭ ‬المبكر‭ ‬الجزئي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬يحصل‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الواحد‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مكافآت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬،‭ ‬ومتوسط‭ ‬رصيد‭ ‬الحساب‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصومات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬والمتاجر‭ ‬التجارية‭.‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث