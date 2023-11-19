((التمويل الكويتي - البحرين)) يعلن الفائزين في السحب الشهري لحساب ((معاشي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين 10 فائزين في السحب الشهري الثالث لحساب «معاشي» بقيمة 25 , 000 دولار لشهر أكتوبر 2023 والذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك في المنامة بحضور موظفي البنك وبوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي البنك الداخليين والخارجيين.
وبهذه المناسبة، قال حامد مشعل، مدير تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين: «أصدق التهاني لجميع أصحاب الحظ السعيد في السحب الثالث لحساب «معاشي» لشهر أكتوبر. كما ندعو جميع الموظفين البحرينيين إلى فتح حساب معاشي من بيت التمويل الكويتي- البحرين والحصول على العديد من الميزات، وانتهاز فرصة الفوز بجوائز حساب معاشي النقدية التي يبلغ مجموعها 500 , 000 دولار أمريكي».
وأضاف: «يأتي حساب «معاشي» مكملا لمساعينا الجادة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الذين يمكنهم الاستفادة من ميزة الراتب المبكر الجزئي وإمكانية الفوز بجوائز نقدية من خلال تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي» من بيت التمويل الكويتي-البحرين. وفي كل شهر، يحصل عشرة فائزين في السحب الواحد على جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 25 , 000 دولار أمريكي».
كما ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج الولاء لحساب «معاشي» والذي يمنح العملاء مكافآت على أساس المدة التي سيتم فيها تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي»، ومتوسط رصيد الحساب طوال العام، بالإضافة إلى الحصول على أسعار مخفضة على التمويلات الشخصية وتمويل السيارات التي يقدمها بيت التمويل الكويتي – البحرين، وخصومات خاصة في عدد من المحلات والمتاجر التجارية.
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