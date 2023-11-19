((باسرك)) تعين أول امرأة في منصب سكرتير لمجلس الإدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬المختلفة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬خبراتها‭ ‬العملية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التميز‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التوازن‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭.‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصليح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة‭ (‬باسرك‭) ‬مؤخراً‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬نرجس‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬سكرتير‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬تتولى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تعيين‭ ‬نرجس‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬المهم،‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬الشركة،‭ ‬والذي‭ ‬تجاوز‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬تعيينها‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬نرجس‭ ‬تعمل‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ومسؤولة‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬لنرجس‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭ ‬المستحقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عملها‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬نرجس‭ ‬الموسوي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬على‭ ‬منحها‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية،‭ ‬وتعهدت‭ ‬ببذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬برؤية‭ ‬ورسالة‭ ‬الشركة‭ ‬وتقديم‭ ‬عصارة‭ ‬خبرتها‭ ‬العملية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المهنية‭.‬