((باسرك)) تعين أول امرأة في منصب سكرتير لمجلس الإدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار دعم مبادرات المجلس الأعلى للمرأة المختلفة ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها المهنية وتنويع خبراتها العملية، والذي يأتي في سياق ما تطمح إليه مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أعلى مستويات التميز والنمو الاقتصادي على أساس التوازن وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
أعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك) مؤخراً تعيين السيدة نرجس الموسوي في منصب سكرتير لمجلس إدارة الشركة، لتكون بذلك أول امرأة بحرينية تتولى هذا المنصب في تاريخ عمل الشركة.
وفي هذا الصدد، قال فوزي كانو، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدنا أن نعلن تعيين نرجس الموسوي في هذا المنصب المهم، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب طوال مسيرة عمل الشركة، والذي تجاوز 60 عاما، ويأتي هذا القرار بناءً على الجهود الكبيرة التي بذلتها في تطوير نظام أداء الشركة منذ تعيينها. ومن الجدير بالذكر أن السيدة نرجس تعمل رئيسا تنفيذيا للموارد البشرية ومسؤولة الالتزام في الشركة. كما أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة ودرجة الماجستير في الإدارة والعديد من الشهادات المهنية الأخرى، كما تتمتع بخبرة سنوات عديدة في القطاعين العام والخاص».
وتقدم رئيس مجلس الإدارة بخالص التهنئة لنرجس على هذه الترقية المستحقة، متمنياً لها المزيد من النجاح في عملها.
من جانبها أعربت نرجس الموسوي عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على منحها هذه الثقة الغالية، وتعهدت ببذل قصارى جهدها في النهوض برؤية ورسالة الشركة وتقديم عصارة خبرتها العملية مع التأكيد على التزامها بدعم خطط وبرامج تقدم المرأة البحرينية في المجالات المهنية.
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