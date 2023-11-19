((مجموعة فنادق الخليج)) توسع نطاق خدماتها إلى السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشفت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة بخبرة تزيد على 50 عامًا في مملكة البحرين، عن عزمها على توسيع نطاق تواجدها في سوق المملكة العربية السعودية، عن طريق استثمار خبراتها في امتلاك وتطوير وإدارة الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة إلى تدشين محفظة متنوعة من المطاعم الفاخرة وفق أعلى طراز.
وقد منحت مجموعة فنادق الخليج سوق المملكة العربية السعودية الأولوية لتنفيذ عملية التوسع كجزء من استراتيجية النمو، حيث تم تأسيس شركة تابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة التجارة السعودية. وتعمل المجموعة حالياً على افتتاح مكتب إقليمي تمثيلي في مدينة الرياض لتسريع خطط التوسع وتقديم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، وذلك بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.
وبهذه المناسبة، صرّح فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج قائلًا: «يُمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية تتماشى مع خطة النمو طويلة الأمد، حيث يتمتع هذا السوق بإمكانات كبيرة في قطاع الضيافة، كما سيعمل مكتبنا الإقليمي التمثيلي في الرياض على تقديم أفضل خدمات الضيافة وتأسيس شراكات على المدى الطويل. ونحن ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية».
من جانبه، قال أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: «يعدّ توسيع نطاق تواجدنا في المملكة العربية السعودية إنجازًا مهمًّا لمجموعة فنادق الخليج. وبفضل سمعتنا في السوق وعلامتنا التجارية وسجلنا الحافل في تقديم تجارب ضيافة استثنائية وخدمات ذات جودة عالية، فإننا نتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، ويسعدنا أن نتمكن من تعزيز وجودنا في هذا السوق الحيوي والمساهمة في رحلة نموّه المستمرة».
يأتي توسع مجموعة فنادق الخليج إلى المملكة العربية السعودية تأكيدًا لالتزامها بالاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لا نظير لها في قطاع الضيافة. وتعدّ المجموعة من المؤسسات الرائدة في القطاع، منذ تأسيسها في عام 1967 من خلال تدشين أول فندق من فئة خمس نجوم في مملكة البحرين «فندق الخليج».
MENAFN19112023000055011008ID1107455611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.