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((مجموعة فنادق الخليج)) توسع نطاق خدماتها إلى السعودية

11/19/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الضيافة‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استثمار‭ ‬خبراتها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وتطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬محفظة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬الفاخرة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬طراز‭.‬

وقد‭ ‬منحت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الأولوية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التوسع‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬السعودية‭. ‬وتعمل‭ ‬المجموعة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مكتب‭ ‬إقليمي‭ ‬تمثيلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬لتسريع‭ ‬خطط‭ ‬التوسع‭ ‬وتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬عالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يُمثل‭ ‬توسعنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬النمو‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬بإمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬كما‭ ‬سيعمل‭ ‬مكتبنا‭ ‬الإقليمي‭ ‬التمثيلي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬وتأسيس‭ ‬شراكات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬استثنائية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تواجدنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهمًّا‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭. ‬وبفضل‭ ‬سمعتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وعلامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬وسجلنا‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬استثنائية‭ ‬وخدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬الحيوي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬نموّه‭ ‬المستمرة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬توسع‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭. ‬وتعدّ‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬أول‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬فندق‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

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