((فاتيل للضيافة)) تشارك في المعرض التعليمي الدولي بالشارقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت كلية «فاتيل» للضيافة في البحرين في معرض التعليم الدولي في إكسبو الشارقة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، حتى يوم السبت 21 أكتوبر 2023.
من جانبه، أعرب المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن «سعادته بمشاركة الكلية في هذا المعرض التعليمي الدولي وخاصة مع مشاركة 100 من المؤسسة التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية، ولا سيما أن كلية فاتيل للضيافة في البحرين تعدّ المشارك الوحيد من المملكة في هذا المعرض الدولي المتميز».
كما ذكر «أن المعرض قد شهد هذا العام حضوراً كبيراً للكليات والجامعات من مختلف أنحاء العالم، كما شارك في المعرض المدارس الثانوية، والمعاهد الفنية، ومراكز التدريب الإداري، ومؤسسات التعليم العالي، ومعاهد التعلم عن بعد، ومراكز التوجيه المهني».
وشدد على «حرص كلية فاتيل للضيافة على المشاركة في مثل تلك الفعاليات التعليمية الدولية وتعريف الطلبة وذويهم بالكلية وببرامجها الأكاديمية المتميزة وما تتمتع به من خبرة في تدريس برامج الضيافة والسياحة والفندقة، ودعم السياحة التعليمية، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات اللازمة للطلبة من أجل اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع قدرات كل فرد».
واعتبر الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن «المعرض يعدّ فرصة متميزة للطلاب من أجل إمكانية اختيار أحدث برامج التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا في تخصصات الضيافة والسياحة والفندقة».
ونوه إلى «تميز كلية فاتيل للضيافة وتفرّدها بطرح برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية من فرنسا، والذي يعدّ الأوحد في المنطقة، وخاصة أنه يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي».
وقال إن «البرنامج يتضمن نسبة كبيرة من الجانب العملي مما يجعله فريداً من نوعه، الأمر الذي يؤهل الطلاب لسهولة العثور على وظائف بشكل أسرع نظراً لاكتسابهم خبرة تقارب السنتين وكسب السمعة في ذات المجال، كما يكتسب الطالب لغة إضافية تعتبر أساسية من ضمن البرنامج، وهي اللغة الفرنسية، الامر الذي سيتيح للطلاب فرص عمل وتدريب محلياً، وإقليمياً وعالمياً».
ونوه إلى أن «الكلية تحظى بثقل أكاديمي في مجال تخصصها الأمر الذي يجعلها ترفد سوق العمل بكوادر وطنية متميزة في السياحة والضيافة والفندقة».
وشدد على «ضرورة تعريف الشباب بأهمية قطاع السياحة والضيافة والفندقة ومدى مساهمته في تحقيق الدعم الرئيس للسياحة والنهوض بالاقتصاد ورفد سوق العمل بالكفاءات وانخراطها بشكل أساس في سوق العمل على مستوى المنطقة».
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