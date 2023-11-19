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((فاتيل للضيافة)) تشارك في المعرض التعليمي الدولي بالشارقة

11/19/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التعليم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادته‭ ‬بمشاركة‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬التعليمي‭ ‬الدولي‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬وكبرى‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تعدّ‭ ‬المشارك‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬المتميز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حضوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬للكليات‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬والمعاهد‭ ‬الفنية،‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب‭ ‬الإداري،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ومعاهد‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ومراكز‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬الدولية‭ ‬وتعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬وذويهم‭ ‬بالكلية‭ ‬وببرامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتميزة‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬برامج‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة،‭ ‬ودعم‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬النصائح‭ ‬والإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدرات‭ ‬كل‭ ‬فرد‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعرض‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬أحدث‭ ‬برامج‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وبرامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تميز‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬وتفرّدها‭ ‬بطرح‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأوحد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬النظري‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬يتضمن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬فريداً‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤهل‭ ‬الطلاب‭ ‬لسهولة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬نظراً‭ ‬لاكتسابهم‭ ‬خبرة‭ ‬تقارب‭ ‬السنتين‭ ‬وكسب‭ ‬السمعة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬يكتسب‭ ‬الطالب‭ ‬لغة‭ ‬إضافية‭ ‬تعتبر‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬وهي‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬سيتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتدريب‭ ‬محلياً،‭ ‬وإقليمياً‭ ‬وعالمياً‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكلية‭ ‬تحظى‭ ‬بثقل‭ ‬أكاديمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعلها‭ ‬ترفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكوادر‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬للسياحة‭ ‬والنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬وانخراطها‭ ‬بشكل‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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