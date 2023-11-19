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((المصرف المركزي)) يصدر إطاراً جديداً لإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

11/19/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بالشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬السليمة‭ ‬للشركات‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمناخية،‭ ‬أصدر‭ ‬المصرف‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭) ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والمصارف‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬وشركات‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬الفئتين‭ ‬1‭ ‬و2،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬التوجيهات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬يدرك‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬تتطور‭ ‬باستمرار،‭ ‬ويمثل‭ ‬اصدار‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬خطوة‭ ‬تحولية‭ ‬نحو‭ ‬سوق‭ ‬مالي‭ ‬مستدام‭. ‬ويؤكد‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬التزام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناخ،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬هدفه‭ ‬الشامل‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإفصاح‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬الفصل‭ ‬الجديد،‭ ‬قالت‭ ‬عبير‭ ‬آل‭ ‬سعد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭: ‬ لم‭ ‬تعد‭ ‬اليوم‭ ‬المقاييس‭ ‬المالية‭ ‬هي‭ ‬المعايير‭ ‬الوحيدة‭ ‬لتقييم‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬الشركات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتأثيرها‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬وممارسات‭ ‬الحوكمة‭.‬

ويهدف‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بــ‭ (‬ ESG ‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداة‭ ‬قيمة‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬الإفصاح‭ ‬بهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬تقارير‭ ‬موثوقة‭ ‬وغنية‭ ‬بالمعلومات‭ ‬وقابلة‭ ‬للمقارنة‭. ‬وعليه‭ ‬سيتوجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والمصارف‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬وشركات‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬الفئتين‭ ‬1‭ ‬و2،‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬التقارير‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬يعتمد‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بــ‭ (‬ ESG ‭)‬على‭ ‬المعايير‭ ‬والأُطر‭ ‬العالمية‭ ‬لضمان‭ ‬تكامل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬الفعالة‭. ‬ويتضمن‭ ‬الفصل‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬والمصارف‭ ‬وشركات‭ ‬الاستثمار‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬عند‭ ‬اعداد‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بـ‭ (‬ ESG ‭) ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬استلمها‭ ‬المصرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورقة‭ ‬الاستشارية‭ ‬حول‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬التي‭ ‬اجريت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬يشجع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬الاستباقي‭ ‬للاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬أداءها‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬التمسك‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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