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((مجموعة أكسفورد للأعمال)) تكشف عن فريقها الجديد لتقرير البحرين لعام 2024

11/19/2023 11:31:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‮»‬‭(‬ OBG ‭) ‬،‭ ‬شركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستشارات‭ ‬العالمية،‭ ‬عن‭ ‬فريقها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬لإنتاج‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬تحليلاً‭ ‬عميقًا‭ ‬حول‭ ‬النهضة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجوانبها‭ ‬العديدة‭.‬

يأتي‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الطفرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬بفضل‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وستعمل‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتعددة،‭ ‬بجانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬بارزة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭: ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تقليص‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬وخطط‭ ‬الإصلاح،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتبوء‭ ‬البحرين‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬

ويجدر‭ ‬الذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭. ‬وبفضل‭ ‬البيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭ (‬ Regulatory ‭ ‬ Sandbox ‭) ‬،‭ ‬نجحت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬لتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتكنولوجية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أعمال‭ ‬التقرير‭ ‬الجديد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السيدة‭ ‬سينيا‭ ‬بورالوفا،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬إدارية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬قادت‭ ‬مشاريع‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والعلاقات‭ ‬العالمية‭ ‬بفضل‭ ‬كفاءتها‭ ‬القيادية‭ ‬وحنكتها‭ ‬المهنية‭ ‬وإتقانها‭ ‬اللغات‭ ‬المتعددة‭. ‬وسينضم‭ ‬إليها‭ ‬مدير‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬السيد‭ ‬كيفين‭ ‬غراهام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بخبرة‭ ‬ثرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬وتحليلات‭ ‬متكاملة‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬البحرين‭ ‬السنوي،‭ ‬أعربت‭ ‬سينيا‭ ‬بورالوفا‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اعتزازها‭ ‬بقيادة‭ ‬المشروع‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نلتزم‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬بتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬عميق‭ ‬وتحليل‭ ‬شامل‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بدءاّ‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وحتى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬الرائدة‭. ‬ويسعى‭ ‬مشروعنا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومد‭ ‬جسر‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬صرحت‭ ‬المديرة‭ ‬الإدارية‭ ‬لمجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬جنا‭ ‬تريك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تبوأ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صدارة‭ ‬عالمية‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬يعود‭ ‬لمبادرات‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وحوافز‭ ‬الاستثمار‭ ‬والإصلاحات‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬سيحقق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سينيا‭ ‬وكيفن‭ ‬إضافة‭ ‬قيّمة‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬لعملياتنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬عبر‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الإمكانات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬الحيوي‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومعرفتهم‭ ‬الثرية‭ ‬بعالم‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ستضفي‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬سيلاقي‭ ‬اهتمام‭ ‬بدون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المهتمين‭ ‬بفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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