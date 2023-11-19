((بنك الخليج الدولي)) يفوز بجائزة ((أفضل خدمات دفع في الشرق الأوسط))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك الخليج الدولي أمس فوزه بجائزة (أفضل خدمات دفع في الشرق الأوسط) من جوائز (إيميا فاينانس) لخدمات الخزينة لعام 2023م. حيث تكرّم هذه الجوائز -التي دخلت الآن عامها الرابع عشر- أفضل البنوك التي تقدم خدمات الخزينة والمعاملات المصرفية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وفوز بنك الخليج الدولي بهذه الجائزة يبرهن على ريادة البنك وقدراته بالسوق عبر عروضه المختلفة في مجال المعاملات المصرفية. ويشمل ذلك الاعتراف بالحلول الفريدة التي يقدمها البنك، وشبكته القوية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعمليات المكاتب المساندة، فضلاً عن أدائه الذي يؤكده النمو الكبير في عدد العملاء والإيرادات المرتبطة بذلك خلال العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، في مجال الدفع، اعتبرت جوائز (إيميا فاينانس) أيضاً أن بنك الخليج الدولي هو البنك الوحيد في البحرين القادر على تقديم عروض مدفوعات مخصصة وفريدة من نوعها، وذلك من بين مجموعة من العوامل المميزة الأخرى التي تدعم خدمات الدفع الفعّالة للعملاء.
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