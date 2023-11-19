((بنك الخليج الدولي)) يفوز بجائزة ((أفضل خدمات دفع في الشرق الأوسط))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزة‭ (‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬دفع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭) ‬من‭ ‬جوائز‭ (‬إيميا‭ ‬فاينانس‭) ‬لخدمات‭ ‬الخزينة‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭. ‬حيث‭ ‬تكرّم‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ -‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الآن‭ ‬عامها‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭- ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الخزينة‭ ‬والمعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

وفوز‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬البنك‭ ‬وقدراته‭ ‬بالسوق‭ ‬عبر‭ ‬عروضه‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحلول‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك،‭ ‬وشبكته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وعمليات‭ ‬المكاتب‭ ‬المساندة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬الذي‭ ‬يؤكده‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العملاء‭ ‬والإيرادات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بذلك‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفع،‭ ‬اعتبرت‭ ‬جوائز‭ (‬إيميا‭ ‬فاينانس‭) ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬البنك‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬مدفوعات‭ ‬مخصصة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المميزة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬الفعّالة‭ ‬للعملاء‭.‬