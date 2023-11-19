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مستشفيات غزة: 26 من أصل 35 خارج الخدمة.. والبقية مهددة بالإغلاق

11/19/2023 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






بعد مرور 44 يوما على العدوان الوحشي للكيان المحتل على قطاع غزة، يتكشف حجم المأساة التي خلفها بعد خروج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2500 سرير، وفق تقديرات إعلامية.
غير أن الأكثر إيلاما هو حجم المصابين اليومي الذي يتجاوز 680، فيما وصل العدد التقريبي لمجموع المصابين نحو 30 ألفا حتى الآن.
ويشتمل قطاع غزة على 35 مستشفى و72 عيادة صحية أولية يعمل فيها حوالي 17 ألف طبيب وممرض، وذلك وفق قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2020/ 2021.
وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز نفسه للمسجلين في نقابات المهن الطبية للعام 2020، هناك 11556 ممرضا في قطاع غزة، فضلا عن 5553 طبيبا.
كما أظهرت البيانات أن عدد الصيدلانيين في القطاع غزة نحو 3 آلاف وفق تقديرات العام 2019، في وقت أشارت فيه البيانات ذاتها للفترة نفسها إلى وجود 1.3 سرير لكل 1000 مواطن.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أول من أمس، في تقريرها اليومي حول العدوان، أن 26 من أصل 35 مستشفى في غزة، و52 من أصل 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، فيما تعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.
وأوضحت أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد هو المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" الذي يعمل حاليا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.
وبينت الوزارة أنه تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء العدوان، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية، هي النصر، والرنتيسي، والقدس.
وكان ارتقى، بحسب البيان، 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت من الخدمة.
إلى ذلك، يعد مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، وتأسس عام 1946 وتطور مع الوقت، ويضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25 % من العاملين في المستشفيات في القطاع كله، وتتراوح طاقته الاستيعابية بين 500-700 سرير.
وفي حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الأندونيسي في الأوضاع الطبيعية 140 سريرا، لكن مع ارتفاع عدد الجرحى والشهداء في عملية طوفان الأقصى تمت زيادة هذا العدد إلى ما يزيد على 200 سرير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات، فيما تراوحت الطاقة الاستيعابية في مستشفى القدس بين 120 – 200 سرير، مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار 65 سريرا، والرنتيسي 100 سرير، وغزة للعيون 40 سريرا، وأما مستشفى المعمداني فتبلغ طاقة الاستيعابية 80 سريرا.
ومع تواصل العدوان الهمجي بشكل مكثف، تتعاظم الخشية من خروج سائر مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة نهائيا في غضون أيام وربما أسابيع فقط.

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