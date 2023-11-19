الأمم المتحدة: 70% من الضحايا في غزة هم نساء وأطفال

ال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال.



وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أن "النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة.



وأضاف أن "النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن". وكالات