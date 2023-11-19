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تعطيل جميع مدارس لواء الشوبك اليوم بسبب الظروف الجوية

11/19/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر عطوفة متصرف لواء الشوبك السيد سامي المصاروه وبالتنسيق مع عطوفة مدير تربية الشوبك محمد الشقيرات تعطيل جميع مدارس لواء الشوبك ليوم غد الإثنين الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٣حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة وتشكل السيول والانجرافات الطينية على الطرق والمنحدرات ومداهمتها لبعض المدارس.

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