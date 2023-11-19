غزة.. سلسلة غارات شمال غرب خان يونس

شن طيران الاحتلال الحربي، الليلة، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات الاشخاص أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس. وفا