غزة.. سلسلة غارات شمال غرب خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن طيران الاحتلال الحربي، الليلة، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات الاشخاص أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس. وفا
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