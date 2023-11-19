فنزويلا تدين قصف مدرسة الفاخورة في غزة

انتقدت السلطات الفنزويلية غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة، قائلة إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين غير مقبولة.



وقالت الخارجية في بيانها: "تعرب حكومة جمهورية فنزويلا عن رفضها القاطع وإدانتها المطلقة للمجزرة التي ارتكبها الصهاينة الإسرائيليون في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، الواقعة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 شخص معظمهم من الأطفال". وكالات