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تحرك عربي-إسلامي لوقف الحرب في غزة

11/19/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة "العربية الإسلامية"، والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، حيث ستكون المحطة الأولى إلى الصين يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية السعودي، على هامش لقائه منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه من المقرر أن تزور اللجنة الوزارية الصين، على أن تنتقل بعدها إلى عدد من العواصم بهدف "إيصال رسالة واضحة"، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورًا"، مع السعي العاجل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية فادحة. وكالات


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