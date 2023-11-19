صديق البطولات الراقص الخامس مع النمور

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- Al Watan) بتوقيعه للاتحاد وتوليه مهمة قيادة الدفة الفنية في العميد بات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو واحدا من أساطير راقصي التانجو الذين تولوا تدريب الاتحاد خلال فترات مختلفة، وأضحى خامس مدرب أرجنتيني يقود النمور عبر تاريخ العميد الطويل.
وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت رسميا مع جاياردو، لتدريب الفريق بعقد يمتد لعام ونصف، خلفا للبرتغالي نونو سانتو، وهي التجربة الأولى للمدرب خارج قارة أمريكا الجنوبية.
2001 البداية
تقدم نجم المنتخب الأرجنتيني في السبعينات والثمانينيات الميلادية، أوزفالدو أرديليس قائمة أساطير التانجو الذين قادوا الاتحاد، عندما تولى قيادة العميد في 2001، ثم جاء بعده جابرييل كالديرون خلال الفترة من 2008 و2010، ونجح كالديرون الذي سبق له تولي قيادة الهلال والمنتخب السعودي العديد من البطولات والألقاب مع العميد.
عدم نجاح
ثالث المدربين الأرجنتينيين الذين قادوا الدفة الفنية في العميد هو المدرب إنزو هيكتور وذلك خلال عام 2010، وسبق له أن قاد الشباب وحقق معه العديد من البطولات، إلا أنه لم يوفق مع النمور حينها، ليكون المدرب الأرجنتيني رامون دياز خامس مدربي الاتحاد الأرجنتينيين، في 2018، إلا أن تجربته مع العميد لم يكتب لها النجاح، كما حدث مع الهلال الذي نجح معه دياز، ليرحل دياز عن العميد بعد تجربة قصيرة.
تجربة أولى
تعد تجربة جاياردو مع الاتحاد الأولى له خارج قارة أمريكا الجنوبية، بعدما تولى قيادة ناشيونال الأوروجواياني خلال الفترة من 2011 وحتى 2012، وحقق معه لقب الدوري، ثم ريفر بليت الأرجنتيني والذي استمرت قيادته له فترة طوية منذ 2014 وحتى 2022.
ألقاب بالجملة
خلال الفترة الطويلة التي قاد فيها جاياردو ريفر بليت الأرجنتيني، توج معه بالعديد من الألقاب على رأسها لقب الدوري والكأس ((3 مرات)) وكأس السوبر الأرجنتيني (مرتين) وكأس ليبرتادوريس (مرتين) ولقب كوبا سودا أمريكانا.
ونال المدرب الأرجنتيني جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية 3 مرات، وأفضل مدرب في كوبا ليبرتادوريس مرتين، وأفضل مدرب في كوبا سودا أمريكانا.
قيادة مونديالية
سيتولى جاياردو قيادة الاتحاد في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها جدة خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل.
ويفتتح العميد مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، على أن يلاقي الفائز منهما الأهلي المصري.
حضور أول
كان المدرب الأرجنتيني، تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.
5 أرجنتينيين قادو النمور
2001
أوزفالدو أرديليس
2008 - 2010
جابرييل كالديرون
2010
إنزو هيكتور
2018
رامون دياز
2023
مارسيلو جاياردو
- تجربة الاتحاد هي الأولى لجاياردو خارج القارة اللاتينية
- 2011 -2012 قاد ناشيونال الأوروجواياني
- توج المدرب الأرجنتيني مع النادي الأوروجوياني بلقب الدوري
- 2014 - 2022 قاد جاياردو ريفر بليت الأرجنتيني
- توج المدرب مع النادي الأرجنتيني بلقب الدوري 3 مرات
- حقق ريفر بليت لقب الكأس 3 مرات مع جاياردو
- تزعم النادي الأرجنتيني أمريكا الجنوبية مرتين مع المدرب
- العديد من الألقاب والجوائز الشخصية حققها جاياردو خلال مشواره التدريبي
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