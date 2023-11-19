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صديق البطولات الراقص الخامس مع النمور

11/19/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوقيعه للاتحاد وتوليه مهمة قيادة الدفة الفنية في العميد بات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو واحدا من أساطير راقصي التانجو الذين تولوا تدريب الاتحاد خلال فترات مختلفة، وأضحى خامس مدرب أرجنتيني يقود النمور عبر تاريخ العميد الطويل.
وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت رسميا مع جاياردو، لتدريب الفريق بعقد يمتد لعام ونصف، خلفا للبرتغالي نونو سانتو، وهي التجربة الأولى للمدرب خارج قارة أمريكا الجنوبية.
2001 البداية
تقدم نجم المنتخب الأرجنتيني في السبعينات والثمانينيات الميلادية، أوزفالدو أرديليس قائمة أساطير التانجو الذين قادوا الاتحاد، عندما تولى قيادة العميد في 2001، ثم جاء بعده جابرييل كالديرون خلال الفترة من 2008 و2010، ونجح كالديرون الذي سبق له تولي قيادة الهلال والمنتخب السعودي العديد من البطولات والألقاب مع العميد.
عدم نجاح
ثالث المدربين الأرجنتينيين الذين قادوا الدفة الفنية في العميد هو المدرب إنزو هيكتور وذلك خلال عام 2010، وسبق له أن قاد الشباب وحقق معه العديد من البطولات، إلا أنه لم يوفق مع النمور حينها، ليكون المدرب الأرجنتيني رامون دياز خامس مدربي الاتحاد الأرجنتينيين، في 2018، إلا أن تجربته مع العميد لم يكتب لها النجاح، كما حدث مع الهلال الذي نجح معه دياز، ليرحل دياز عن العميد بعد تجربة قصيرة.
تجربة أولى
تعد تجربة جاياردو مع الاتحاد الأولى له خارج قارة أمريكا الجنوبية، بعدما تولى قيادة ناشيونال الأوروجواياني خلال الفترة من 2011 وحتى 2012، وحقق معه لقب الدوري، ثم ريفر بليت الأرجنتيني والذي استمرت قيادته له فترة طوية منذ 2014 وحتى 2022.
ألقاب بالجملة
خلال الفترة الطويلة التي قاد فيها جاياردو ريفر بليت الأرجنتيني، توج معه بالعديد من الألقاب على رأسها لقب الدوري والكأس ((3 مرات)) وكأس السوبر الأرجنتيني (مرتين) وكأس ليبرتادوريس (مرتين) ولقب كوبا سودا أمريكانا.
ونال المدرب الأرجنتيني جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية 3 مرات، وأفضل مدرب في كوبا ليبرتادوريس مرتين، وأفضل مدرب في كوبا سودا أمريكانا.
قيادة مونديالية
سيتولى جاياردو قيادة الاتحاد في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها جدة خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل.
ويفتتح العميد مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، على أن يلاقي الفائز منهما الأهلي المصري.
حضور أول
كان المدرب الأرجنتيني، تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.
5 أرجنتينيين قادو النمور
2001
أوزفالدو أرديليس
2008 - 2010
جابرييل كالديرون
2010
إنزو هيكتور
2018
رامون دياز
2023
مارسيلو جاياردو
- تجربة الاتحاد هي الأولى لجاياردو خارج القارة اللاتينية
- 2011 -2012 قاد ناشيونال الأوروجواياني
- توج المدرب الأرجنتيني مع النادي الأوروجوياني بلقب الدوري
- 2014 - 2022 قاد جاياردو ريفر بليت الأرجنتيني
- توج المدرب مع النادي الأرجنتيني بلقب الدوري 3 مرات
- حقق ريفر بليت لقب الكأس 3 مرات مع جاياردو
- تزعم النادي الأرجنتيني أمريكا الجنوبية مرتين مع المدرب
- العديد من الألقاب والجوائز الشخصية حققها جاياردو خلال مشواره التدريبي

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