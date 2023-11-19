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جمل فنية بتدريبات البرتقالي

11/19/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الفيحاء الصربي، فوك رازوفيتش، لاعبيه إلى تمارين خاصة بالسرعات، إضافة إلى مران لياقي وتكنيكي، وطبق العديد من الجمل الفنية، تحضيرا لمواجهة الفتح السبت المقبل.

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