جمل فنية بتدريبات البرتقالي
التاريخ
11/19/2023 11:26:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الفيحاء الصربي، فوك رازوفيتش، لاعبيه إلى تمارين خاصة بالسرعات، إضافة إلى مران لياقي وتكنيكي، وطبق العديد من الجمل الفنية، تحضيرا لمواجهة الفتح السبت المقبل.
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