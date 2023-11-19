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الأقليات الإسلامية في براثن التوجيه

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجه الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب عدة تحديات، منها ما يتعلق بالهوية والانتماء، وأخرى في جوانب الاندماج في المجتمع، ومن بين التحديات التي تواجهها، ليس بالنسبة إليهم فحسب، بل بما يشمل غيرهم من المسلمين، النظر إليهم على أنهم أصوات انتخابية محتملة، وبهذا فإن تأثيرهم قد جعل منهم محل شَرَهِ أطماع الأحزاب السياسية الداخلية، فضلًا عن سياسات تريد أن تشكّل منهم قوة ناعمة، في كفة مصالحها القومية والإستراتيجية.
فدول مثل إيران، سعت -من قبل- إلى مدِّ دعمها إلى الجماعات التي تنشط في الدول الغربية، لتوصل الصوت الذي تود إسماعه في تلك المجتمعات، ومع استعمال تركيا للغة الدينية في أهدافها السياسية، كانت هي الأخرى حريصة على أن يكون لها بصمة في تشكيل وعي الأقليات الدينية في المجتمعات الغربية، فلم تنفق كلَّ تلك الأموال الطائلة التي وظفتها إلا لتربط قطاعًا من المسلمين بها على هيئة المنح الجامعية، وإحياء العديد من الأفكار المرتبطة ببديع الزمان النورسي، وفي الوقت نفسه كانت تخشى من جماعة فتح الله غولن، التي نشطت في الولايات المتحدة، ولذا فإنها حرصت على إيجاد مدٍ مقابل.
وفي الوقت نفسه كانت جماعة الإخوان هي الأخرى قد سعت إلى نقل قواعدها إلى مختلف الدول الغربية، وتركزت في بريطانيا، حتى إن بعض الكتاب عبّروا عن هذا الوجود الإخواني الكثيف في بريطانيا بأن لندن بالنسبة إلى الإخوان هي كراتشي الغرب، باعتبار موقع كراتشي في الثمانينيات، حيث تجمع فيها مختلف قادة الإخوان ليشكلوا مركز تكوين الأفكار المتطرفة في أفغانستان قبل توزيع أتباعهم على المنطقة العربية، ويعيش العديد من الذين شاركوا في أفغانستان جنبًا إلى جنب التنظيمات المختلفة في بريطانيا، وصاروا يقدمون أنفسهم على أنهم محللون، أو أنهم ممثلون للأقلية الإسلامية في بريطانيا.
فكان الكثير من المسلمين الغربيين عرضة للاستغلال، فمع صعود موجات التطرف كان أبناء تلك المجتمعات يقدَّمون كقرابين في التنظيمات الإرهابية، ففي غمرة ضياع الهوية، كان المتطرفون يستغلون جهل المسلمين الجدد، وحتى العديد من أبناء الأقليات الإسلامية لإرسالهم إلى البلاد العربية والإسلامية للقيام بأعمال إرهابية، يضللونهم في أهدافها، ويزعمون زورًا أن الإسلام يأمر بها، وكانوا في الوقت نفسه يؤلبون على مجتمعاتهم، فإذا حدث منهم مكروه، اتهم متطرفون ضد الإسلام الدول العربية بأنها السبب، فكان المسلمون، والعرب إما في موضع مهاجمة فعلية، أو دعائية في الحالين.
وقد أفرزت تلك الأقليات الإسلامية عددًا من السياسيين، فكان العديد منهم قد تعرض لموجات توجيه دون أن يفطن لها، في مراحل سابقة من حياته، حملته للظن بسوء في عدد من الدول العربية، ولا يعلم أن كثيرًا من قناعاته إنما بنيت على معلومات مضللة، أو توجيه بعيد المدى، استغل ثقافة تنقصها المعرفة الدينية، والواقعية، ليحكم على أحوال المجتمعات العربية والإسلامية، فكان منهم للأسف من صار على العرب والمسلمين، ويظن أن ما هو عليه يأمره به الإسلام.
كل هذا يظهر أهمية رعاية الأقليات الإسلامية في المجتمعات الغربية، من أصحاب الفهم الوسطي السليم والقويم للإسلام، ومن قبل كان ((مالكم إكس)) قد زار السعودية، وتعلم فيها لأشهر حتى أدرك أن ما كانت تقوله له جماعة ((إليجا محمد)) من عنصرية الإسلام ضد البيض إنما هو فهم مغلوط للإسلام، فلما زار السعودية علم بأن الإسلام لا يأمر برفعة عرق على آخر، إنما يرفع المرء عمله الصالح، ومع انفتاح المراكز الإسلامية اليوم في الغرب، وإقبال العديد من الغربيين على محاولة التقرّب من الأقليات الإسلامية، وفهم الإسلام، فإنَّ الحاجة ماسة، إلى أهمية نقل الإسلام بما يحمله من ضمانات للأمن الفكري إلى الأقليات الإسلامية في المجتمعات الغربية، بحيث يظهرون ما يحققه الإسلام من أهمية في تلك المجتمعات، ويعصمون أبناءهم من الوقوع في التطرف، أو ضياع الهوية.
فمن واجب الوقت أن يتم العمل على تعليم المسلمين في الغرب، وإفهام غير المسلمين الإسلام بصورة صحيحة، حتى لا يقع المتلقي بتضليل جماعات وتيارات متنوعة، تستثمر في قضايا المسلمين دون أن تعبّر عنها، لتؤلبه مرة على مجتمعه، وفي أحيان أخرى تؤلبهم على الدول العربية وتضع الأقليات الإسلامية في موضع الدفاع عن نفسها، في إطار استغلالهم لتشكيل ذراعٍ ناعمة لدول لها أطماعها القومية الخالصة، بعيدًا عن الإسلام نفسه.

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