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الوصول إلى منظمة متعلمة

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) التعلم التنظيمي، كما عرفه هيربرت سيمون في عام 1969، هو مجموعة من العمليات التي تسعى المؤسسات والشركات من خلالها الى اكتساب معارف وطرق جديدة تؤدي إلى تطوير قدراتها التنظيمية، وتحسين أداء موظفيها، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية، والتعلم التنظيمي هو الوسيلة التي يتم من خلالها إحداث التغيير المخطط في المؤسسات.
ويشمل التعلم التنظيمي التغيير الإدراكي، والتغيير السلوكي بهدف التحسين الجماعي والمؤسسي، وليس الفردي فقط، إن جوهر التعلم التنظيمي يكمن في التعلم من الأخطاء والتحديات والأحداث وشيكة الحدوث، وأن هذا النوع من التعلم هو الأساس الآمن للمنظمات والمؤسسات.
وصنف بيتر سينج التعلم إلى ثلاث فئات، تعلم فردي وجماعي وتنظيمي، ويرى أن النوع الأخير يتم من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، بغض النظر عن المستويات الوظيفية للعاملين، ويتم التعلم التنظيمي بطريقتين، إما باكتشاف الأخطاء ومعالجتها أو بالتساؤل والتمحيص عن الأشياء التي قد تسبب الفشل، ومن ثم العمل على إيجاد الحلول قبل وقوع الأخطاء، وهنا يطلق على المنظمة ((المنظمة المتعلمة)).
والمنظمات المتعلمة هي التي يسعى أفرادها باستمرار إلى تنمية قدراتهم على تحقيق النتائج، وتتوافر في هذه المنظمات أنماط من السلوك يؤدي إلى أداء أفضل وأساليب عمل جديدة وأنماط عمل متطورة، وتظل هذه المنظمات في عملية استجابة مستمرة للظروف المحيطة، وفي هذه المنظمات ليس أمام الفرد إلا أن يتعلم، وتتميز المنظمات المتعلمة بالعمل وفق أنماط ذهنية، ونماذج فكرية غير تقليدية، كما تتميز بالرؤية المشتركة والعمل الجماعي والبراعة الذاتية للأفراد والاهتمام بالتعلم التكنولوجي.
وكي تصل المنظمات والمؤسسات إلى مرحلة ((المنظمة المتعلمة)) يجب أن تتوافر قيادات فاعلة تسعى إلى تشجيع التعلم بين أفرادها، كما تعمل على إنشاء بيئة مرنة يبحث فيها العاملون عن الأفكار الإبداعية، ويتبادلونها مع الانفتاح على التغيير ونهج أسلوب اللامركزية في صنع القرار والتمكين الإداري للعاملين، وقدرتهم على تحمل أخطائهم والتعلم منها، وهذا يؤدي تدريجيًا إلى اكتساب أنماط جديدة من السلوك الوظيفي.
ومن أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات والمؤسسات وتجعلها غير قادرة على التعلم هو غياب الوعي بحجم الأخطاء الفعلية والوشيكة، التي تحدث بشكل يومي، مع عدم السعي إلى معرفة الأسباب الجذرية لهذه الأخطاء، وبالتالي عدم التحسين.
وكي تتحول المؤسسات الحالية إلى مؤسسات تعليمية فلا بد من تنمية العمل الجماعي وفرق العمل الفاعلة كأساس في جميع أعمال وأنشطة المنظمة، وكذلك نهج الشفافية والانفتاح الإداري، والتخلي عن احتكار المعلومات مع نهج حرية التعبير عن الآراء والأفكار وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة للتعلم من خلال تشجيع العاملين على التطوير الذاتي والتنافس بينهم.
كذلك يتطلب الوضع تأسيس التفكير الإبداعي في جميع قضايا العمل مع تهيئة بيئة العمل لتكون بيئة خصبة للتعلم وتبادل الأفكار، ونقطة البداية في التحول إلى مؤسسة متعلمة تكون من خلال التبليغ عن كل الأخطاء التي حدثت أو كانت على وشك الحدوث كأساس للتعلم التنظيمي، مع أهمية تحسين التواصل بين العاملين للتعبير عن مخاوفهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

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