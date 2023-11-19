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رفض أمريكي وأوروبي للتهجير لكن بلا صدقيّة

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) من الصعب أن تُنسى صور الأطفال الخدّج وهم ينتظرون مفارقة الحياة، وأن يُنسى اقتحام عسكر متخم بالحقد والهمجية مجمّع الشفاء ومستشفيات أخرى في شمال غزّة، أو تغيب عن الأذهان واقعة المستشفى الأهلي المعمداني ومئات الضحايا الذين قضوا فيه ومحاولة تبرئة الإسرائيليين منها، لا لشيء إلا لأن الخبث اللاإنساني أوحى بأن المسّ بموقع له عنوان مسيحي يسيء إلى رأي عام متعاطف مع قوة احتلال تقتل الأبرياء دفاعاً عن هذا الاحتلال. ومع تكرار السؤال الذي جاب العالم: كم من الضحايا يكفي لتعتبر إسرائيل أن انتقامها من غزّة قد أُنجز؟ لم يكن هناك جواب سوى المزيد من القتل يطارد السائرين على دروب النزوح، وفي مدارس ((الأونروا))، وفي البيوت القريبة والبعيدة. استَهْوَل العالم حجم الموت الفلسطيني الذي راكمته آلة القتل الإسرائيلية على ضميره، إلى حدّ أنه نسي قتلى مستوطنات غلاف غزّة بعد مهاجمتها في اليوم الأول، وكأن الإسرائيليين أنفسهم لم يحترموا أيضاً أرواح ضحاياهم.
لم يعد هناك سرّ، فإسرائيل تتجه إلى غزو كل قطاع غزّة. قال بنيامين نتانياهو ((سنكون في مكان))، وهو يعني إعادة الاحتلال. ولم يقل جو بايدن سوى إن ذلك ((سيكون خطأً))، أي أنه سيتركه يحتل وسيرى بعدئذ كيف يمكن أن يؤمّن له التغطية السياسية. لكن الإسرائيلي يريد السيطرة على أطلال عمرانٍ كان، وعلى مدنٍ لها تاريخ أقدم من إسرائيل، ويريد إبادة جيل من الفلسطينيين واحتلال أرضٍ بلا سكان ليضمن البقاء بأمان، لكنه لا يؤسس لأي أمانٍ أو سلام.
إلى أين يذهب السكان؟ سيستمرّ القصف والقتل إلى أن يصبح سيناريو التهجير أمراً واقعاً. مصر رفضت سابقاً وترفض حالياً هذا المشروع، الأردن يرفضه، القمة العربية - الإسلامية ترفضه أيضاً، حتى الأوروبيون يقولون إنهم يرفضونه لكن أحداً لا يصدقهم، بل إن الإدارة الأمريكية ترفضه لكنها تراوغ لإبقائه مطروحاً، وحجتها جاهزة، فهي تنتظر نهايةً ما للحرب كي تدافع عن ((واقعية)) التهجير، بذريعة أن القطاع سيكون عبارة عن خرائب لا يمكن لأحد أن يساهم في إعادة إعماره، فضلاً عن الأهم وهو استحالة إعادة إسكان مليونين ونصف مليون إنسان- مع ((حماس)) أو بدونها- يشكّلون ((خطراً)) على إسرائيل وأمنها، متجاهلةً أن الاحتلال كان وسيبقى خطراً على الشرق الأوسط برمّته.
التهجير مرفوض، ليس فقط لأنه ((قسري)) وبالتالي يعتبره القانون الدولي ((جريمة حرب))، بل لأنه لا يشكّل حلاً لـ ((معضلة غزّة)) وإنما يؤكّد السعي إلى ((نكبة غزة 2023)) (بحسب قول استقاه الوزير آفي ديختر من نقاشات داخلية). وهو مرفوض لأنه يرمي فعلاً إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها (تحقيقاً لطموحات بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وعقيدتهما الصهيونية الدينية). حتى الصحافة العبرية عرضت باستهجان خطاب المتطرّفين الذين استيقظ حنينهم لاستعادة مستوطنات غوش قطيف في جنوب غرب القطاع، فضلاً عن استغرابها المستوى الهابط والبذيء للخطاب الشعبوي الذي يقول فيه قادة عسكريون باللغة الأكثر ((تهذيباً)): ((سنبيده (القطاع) ونبيد ذكره)).
أكثر من جنون أفراد، هذا يعكس هستيريا جماعية منفلتة ولا حدود لثأريتها ووحشيتها، وهذا ما ظهر في أول احتكاك بين العسكر وسائر الموجودين في مجمع الشفاء. قالوا، لزوم الدعاية الكاذبة، إنهم جلبوا معهم مستلزمات طبية فيما كان المستشفى خرج عن الخدمة ولم يُحضروا وقوداً لإعادة تشغيله، ثم خرّبوا الأجهزة وحطموا خزائن الأدوية، لم يأبهوا للمرضى والمصابين وقتلوا من يحاولون الهرب من النازحين المتكدّسين في محيط المستشفى، تركوا الجميع أياماً بلا ماء ولا طعام ثم أمهلوهم ساعة للمغادرة سيراً على الأقدام وبعضهم تمنعه حاله الصحية من المشي. في تلك اللحظة، لم يقل يوآف غالانت (وزير الدفاع) أيهما كان من ((الحيوانات البشرية)): العسكر الإسرائيلي أم المدنيون الذي ينكّل بهم؟
لا تتوفّر كلمات لوصف ما بات ((فوق الهستيريا))، خصوصاً بعد اكتشاف أن لا شيء يمكن الاعتداد به أسفل المستشفى، لا قيادة ولا مقاتلين لـ ((حماس)) مختبئين هناك، ولا ترسانة أسلحة، ولا مختطفين رهائن، ولا غرفة عمليات- وعلى افتراض وجودها أصلاً فقد كان هناك منذ بدء العملية البرية وقت كافٍ لإخلائها ونقلها. في أي حال، كانت تلك ادعاءات مبنية على معلومات استخبارية قديمة، لكن ذلك لم يمنع حتى البيت الأبيض من الإصرار على تصديقها، على رغم أن شهوداً إعلاميين استُقدموا من ((سي إن إن)) و((بي بي سي)) وقالوا إن الرواية والحصيلة الإسرائيليتين فارغتان. الواقع أن الأمر لا يتعلّق بالوصول إلى ((الأنفاق)) مقدار ما كان استكمال إفراغ شمال غزّة ممن بقي فيه من سكان لم يجدوا مكاناً يلجأون إليه، لكن الاحتلال لا يرغب في وجودهم، إذ تعلّم من تجربته الطويلة مع القطاع قبل انسحابه منه في 2005 استحالة التعايش بين غزّة والاحتلال.
هذا النهج الإسرائيلي التائه ينعكس بقوّة على ((غزّة ما بعد الحرب)) وليس هناك أي تصوّر لإنهائها. فالنقاشات تُبنى على فرضيات، وأهمها ((القضاء على حماس)) ما يعني في هذه الحال أن الحرب ستطول بلا ((نهاية)) محدّدة، لأن الإسرائيليين لم يكتفوا بنحو خمسين ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود ومصاب وبما أحدثوه من دمار، بل لا يعترفون بأي ((انتصار)) ما لم تتوقف صواريخ ((حماس)) نهائياً، وما لم يصلوا إلى محمد الضيف ويحيى السنوار وغيرهما لاعتقالهم أو إظهار جثثهم مقتولين... أما كل الفرضيات الأخرى المطروحة فتبدو عبثية طالما أن لا إرادة دولية- أمريكية تحديداً- تمنع إسرائيل من إعادة احتلال القطاع، وتحسم بقاء أهل غزّة في أرضهم لأن هذا، ببساطة، حقّهم. الولايات المتحدة والعالم الغربي أمام اختبارين: إما احترام القانون الدولي وإنفاذه، أو الرضوخ للقانون الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وإما أن هناك عزما حقيقياً لإنجاز ((حل الدولتين))، أو عزماً على اعتبار هذا الحل مجرّد عنوانٍ لنفاق دائم.
منذ هجوم ((طوفان الأقصى)) والحرب التي تلته تردّد كثيراً أن ((ما حصل لم يأتِ من فراغ)) (أنطونيو غوتيريش)، وأنه ((نتيجة فشل المجتمع الدولي في حل سياسي للقضية الفلسطينية)) (جوزيب بوريل). هاتان حقيقتان لا يمكن إنكارهما حتى في النقاشات الداخلية في واشنطن ولندن وبرلين وباريس، من دون الاعتراف العلني بهما. المسألة التي طرحتها الحرب ترتبط خصوصاً بـ ((وظيفة غربية)) فشلت إسرائيل في أدائها، وبـ((اتفاقات سلام)) أساءت احترامها وتطبيقها، متخذةً ((اتفاق أوسلو)) وسيلة لتكريس استعمار فلسطين وشعبها، ومعتمدة على دعم أمريكي مطلق لا يخلو من الغباء. والآن تفتقد واشنطن وسواها وجود ((سلطة فلسطينية)) ((حيوية وجاهزة))، متناسية أنها وإسرائيل فعلتا كل شيء لإضعاف هذه السلطة وتعجيزها.
*ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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