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القصيم وجازان الأعلى في هطول الأمطار

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقتا القصيم وجازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ22.0 ملم، في كلٍ من دخنة بمحافظة الرس، وبلغازي بمحافظة العيدابي، وذلك ضمن 9 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.
مناطق المملكة
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 66 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان).
وفي بقية مدن ومحافظات منطقة القصيم، سجّلت بريدة 19.2 ملم، والبدائع 16.8، والشنانة بالرس 16.0 ملم، والأسياح 14.0 ملم، والنبهانية 12.2 ملم. فيما سجّلت منطقة الرياض 12.9 ملم في نفي بمحافظة الدوادمي، و8.2 ملم في عرجاء بالدوادمي، و6.0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي.
زخات من البرد
بيّن التقرير تسجيل منطقة حائل 12.2 ملم في عقدة، و7.9 ملم في حائل، و5.2 في السعيرة بالشنان. وفي منطقة عسير سجّلت حديقة السودة بأبها 11.0 ملم، وبيشة 3.6 ملم. فيما سجّل مطار رفحاء بالحدود الشمالية 9.5 ملم، ورفحاء 6.5 ملم.
وسجّلت المنطقة الشرقية 2.8 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن. وكلٌ من مكة المكرمة 0.6 ملم في رابغ، والمدينة المنورة 1.2 ملم في الصويدرة.
وتواصل الاحد هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، محافظة جدة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

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