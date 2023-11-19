الليث ينوع استعداداته للكلاسيكو
التاريخ
11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوع مدرب الشباب الهولندي مارسيل كايزر تدريبات فريقه بين اللياقية، والفنية بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، من خلال مناورة فنية أوقفها عدة مرات لشرح الأخطاء، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.
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