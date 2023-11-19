-->

Monday, 20 November 2023 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الليث ينوع استعداداته للكلاسيكو

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نوع مدرب الشباب الهولندي مارسيل كايزر تدريبات فريقه بين اللياقية، والفنية بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، من خلال مناورة فنية أوقفها عدة مرات لشرح الأخطاء، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.

MENAFN19112023000089011017ID1107455559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث