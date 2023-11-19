كاسترو ينتظر تقرير المصابين

(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب النصر، الإسباني لويس كاسترو من تحضيرات العالمي لمواجهة الأخدود الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران فني، مطبقا عددا من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي أجراها بين لاعبيه.
وطالب كاسترو الجهاز الطبي بتقرير مفصل عن حالة لاعبيه المصابين، ليتعرف على اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا جاهزين لخوض المواجهة، التي يسعى خلالها العالمي إلى مواصلة مطاردته لمتصدر الدوري الهلال قبل مواجهتهما في الأول من ديسمبر المقبل بديربي الرياض.
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