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كاسترو ينتظر تقرير المصابين

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب النصر، الإسباني لويس كاسترو من تحضيرات العالمي لمواجهة الأخدود الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران فني، مطبقا عددا من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي أجراها بين لاعبيه.
وطالب كاسترو الجهاز الطبي بتقرير مفصل عن حالة لاعبيه المصابين، ليتعرف على اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا جاهزين لخوض المواجهة، التي يسعى خلالها العالمي إلى مواصلة مطاردته لمتصدر الدوري الهلال قبل مواجهتهما في الأول من ديسمبر المقبل بديربي الرياض.

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