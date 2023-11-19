الأولمبي يفتح ملف قطر

(MENAFN
- Al Watan) استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى غدٍ، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وفتح مدرب أخضر 23 عاما، الوطني سعد الشهري، التحضير لمواجهة قطر غدا، ضمن منافسات الدورة الدولية التي تقام حاليا في الخبر، وكان الصقور تغلبوا في المواجهة الأولى على المنتخب الأردني 2 /1، وأخضع الشهري لاعبيه الذين شاركوا في لقاء الأردن لتدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا لياقيا وفنيا.
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