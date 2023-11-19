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الأولمبي يفتح ملف قطر

11/19/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى غدٍ، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وفتح مدرب أخضر 23 عاما، الوطني سعد الشهري، التحضير لمواجهة قطر غدا، ضمن منافسات الدورة الدولية التي تقام حاليا في الخبر، وكان الصقور تغلبوا في المواجهة الأولى على المنتخب الأردني 2 /1، وأخضع الشهري لاعبيه الذين شاركوا في لقاء الأردن لتدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا لياقيا وفنيا.

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