الشهراني يغيب عن الهلال

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الهلال، ياسر الشهراني، على موضع إصابته في معسكر الأخضر أنها عبارة عن إصابة بعضلة الساق الخلفية.
من جهة أخرى يعاود لاعبو الزعيم تحضيراتهم بعد راحة اليومين التي منحهم إياها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي سيبدأ الإعداد لمواجهة الحزم السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد منعطفًا مهمًا للفريقين، فالزعيم يأمل في المحافظة على الفارق النقطي الجيد بينه وبين النصر قبل موقعة الديربي مطلع ديسمبر المقبل.
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