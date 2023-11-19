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الشهراني يغيب عن الهلال

11/19/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الهلال، ياسر الشهراني، على موضع إصابته في معسكر الأخضر أنها عبارة عن إصابة بعضلة الساق الخلفية.
من جهة أخرى يعاود لاعبو الزعيم تحضيراتهم بعد راحة اليومين التي منحهم إياها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي سيبدأ الإعداد لمواجهة الحزم السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد منعطفًا مهمًا للفريقين، فالزعيم يأمل في المحافظة على الفارق النقطي الجيد بينه وبين النصر قبل موقعة الديربي مطلع ديسمبر المقبل.

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