تفوق أخضر طفيف

(MENAFN
- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأردني غدا، على استاد عمان الدولي، في ثاني مواجهاته في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، يليه الأردن وطاجكستان بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان دون نقاط، وتعتبر المواجهة الأولى للأخضر والنشامى في تصفيات المونديال، فلم يسبق أن تواجها في تصفيات المونديال، إذ إن أغلب المواجهات التي جمعتهما كانت ودية أو في بطولات عربية، ولقاء واحد في نهائيات كأس آسيا.
موقعة قارية
تواجه الأخضر والنشامى مرة واحدة في نهائيات كأس آسيا كانت في نسخة 2011 بعدما وضعتهما القرعة ضمن المجموعة الثانية، وكسب النشامى المواجهة 1/صفر، ولم يتقابل المنتخبان بعدها في أي من نهائيات القارة سوى 2015 أو 2019.
بداية ونهاية
يعود أول لقاء يجمع الأخضر والنشامى إلى الـ22 من أكتوبر1957، وكان آخر لقاء في 2021، في كأس العرب والتي أقيمت في قطر، حيث وضعتهما القرعة معًا ضمن المجموعة الثالثة.
وكلتا المواجهتين انتهتا بفوز الأردن 1/صفر.
تفوق سعودي
سبق أن تواجه المنتخبان قبل موقعة غدٍ، 15 مرة بين ودي ورسمي، كسب الصقور منها 7 مواجهات، وتفوق النشامى 6 مرات، وحضر التعادل مرتين فقط.
وأحرز الأخضر في مرمى الأردن 17 هدفًا، فيما سجل النشامى 14 هدفًا.
ويعتبر أكبر انتصار سعودي 4/صفر بدورة الألعاب العربية الخامسة 1976، فيما سجل الأردن أكبر انتصار على الأخضر ببطولة غرب آسيا 2019 3/صفر.
- 15 مواجهة جمعت الصقور والنشامى
- 7 انتصارات سعودية مقابل 6 انتصارات أردنية
- مواجهتان فقط حضر خلالهما التعادل
- 17 هدفا للصقور بشباك الأردن مقابل 14 هدفا أردنيا
- موقعة غد الأولى بين المنتخبين بتصفيات المونديال
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