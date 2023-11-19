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تفوق أخضر طفيف

11/19/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأردني غدا، على استاد عمان الدولي، في ثاني مواجهاته في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، يليه الأردن وطاجكستان بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان دون نقاط، وتعتبر المواجهة الأولى للأخضر والنشامى في تصفيات المونديال، فلم يسبق أن تواجها في تصفيات المونديال، إذ إن أغلب المواجهات التي جمعتهما كانت ودية أو في بطولات عربية، ولقاء واحد في نهائيات كأس آسيا.
موقعة قارية
تواجه الأخضر والنشامى مرة واحدة في نهائيات كأس آسيا كانت في نسخة 2011 بعدما وضعتهما القرعة ضمن المجموعة الثانية، وكسب النشامى المواجهة 1/صفر، ولم يتقابل المنتخبان بعدها في أي من نهائيات القارة سوى 2015 أو 2019.
بداية ونهاية
يعود أول لقاء يجمع الأخضر والنشامى إلى الـ22 من أكتوبر1957، وكان آخر لقاء في 2021، في كأس العرب والتي أقيمت في قطر، حيث وضعتهما القرعة معًا ضمن المجموعة الثالثة.
وكلتا المواجهتين انتهتا بفوز الأردن 1/صفر.
تفوق سعودي
سبق أن تواجه المنتخبان قبل موقعة غدٍ، 15 مرة بين ودي ورسمي، كسب الصقور منها 7 مواجهات، وتفوق النشامى 6 مرات، وحضر التعادل مرتين فقط.
وأحرز الأخضر في مرمى الأردن 17 هدفًا، فيما سجل النشامى 14 هدفًا.
ويعتبر أكبر انتصار سعودي 4/صفر بدورة الألعاب العربية الخامسة 1976، فيما سجل الأردن أكبر انتصار على الأخضر ببطولة غرب آسيا 2019 3/صفر.
- 15 مواجهة جمعت الصقور والنشامى
- 7 انتصارات سعودية مقابل 6 انتصارات أردنية
- مواجهتان فقط حضر خلالهما التعادل
- 17 هدفا للصقور بشباك الأردن مقابل 14 هدفا أردنيا
- موقعة غد الأولى بين المنتخبين بتصفيات المونديال

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