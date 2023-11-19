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معارضة فيدرالية لدعم أمريكا للاحتلال

11/19/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ارتفاع عدد القتلى في غزة، يواجه بايدن والكونجرس تحديات عامة غير عادية من الداخل بشأن دعمهم الهجوم الإسرائيلي، حيث وقّع المئات من الموظفين في الإدارة والكابيتول هيل على رسائل مفتوحة، ويتحدثون إلى الصحفيين، وينظمون وقفات احتجاجية، كل ذلك في محاولة لتحويل السياسة الأمريكية نحو إجراءات أكثر إلحاحًا لوقف الخسائر البشرية الفلسطينية.
إدانة الصمت
ويوزع موظفو الحكومة الفيدرالية، من وزارة الخارجية إلى وكالة ((ناسا))، رسائل مفتوحة تطالب الرئيس جو بايدن بمتابعة وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس.
ويلتقط موظفو الكونغرس الميكروفونات أمام الكابيتول، ويتحدثون علنًا، لإدانة ما يقولون إنه صمت المشرعين بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وقال أحد موظفي الكونغرس للحشد خلال احتجاج هذا الشهر: ((معظم رؤسائنا في الكابيتول هيل لا يستمعون إلى الأشخاص الذين يمثلونهم)).
إن الاعتراضات القادمة من الموظفين الفيدراليين على الدعم العسكري الأمريكي، وغيره من أشكال الدعم لحملة إسرائيل في غزة، هي جزئيا نتيجة التغيرات التي تحدث على نطاق أوسع عبر المجتمع الأمريكي.
وبينما تصبح الولايات المتحدة أكثر تنوعا، كذلك الحال بالنسبة للقوى العاملة الفيدرالية، بما في ذلك المزيد من المعينين من التراث الإسلامي والعربي. وتظهر الاستطلاعات تحول الرأي العام فيما يتعلق بإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، مع تعبير المزيد من الناس عن عدم رضاهم عن الحكومة اليمينية المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وبعد أسابيع من رؤية صور الأطفال الملطخين بالدماء، والعائلات الهاربة في غزة، اختلف عدد كبير من الأمريكيين، بما في ذلك من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، مع دعمه الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة في أوائل نوفمبر، أن 40 % من الجمهور الأمريكي يعتقدون أن رد فعل إسرائيل في غزة قد ذهب إلى أبعد من اللازم. كما هزت الحرب الحرم الجامعي، وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
30 وكالة
وقال المنظمون إنه، حتى أواخر الأسبوع الماضي، تمت الموافقة على رسالة مفتوحة من قِبل 650 موظفًا، من خلفيات دينية متنوعة ومن أكثر من 30 وكالة فيدرالية، من المكتب التنفيذي للرئيس إلى مكتب الإحصاء، وتشمل وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الدفاع.
وقال أحد المعينين السياسيين من بايدن، الذي ساعد في تنظيم الرسالة المفتوحة المتعددة الوكالات، إن رفض الرئيس النداءات لدفع نتانياهو من أجل وقف طويل الأمد لإطلاق النار جعل بعض الموظفين الفيدراليين يشعرون بـ((الطرد بطريقة ما. لهذا السبب يستخدم الناس جميع أنواع برقيات المعارضة والرسائل المفتوحة)). وتدين الرسالة قتل حماس نحو 1200 شخص في إسرائيل خلال توغل مسلحيها في 7 أكتوبر، والحملة العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12300 فلسطيني في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وتدعو الرسالة الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والفلسطينيين الذين يقول الموقعون إن إسرائيل تحتجزهم ظلما، فضلا عن اتخاذ إجراءات أكبر بشكل عام لمصلحة المدنيين في غزة.

بيانات رسمية
ولدى وزارة الخارجية تقليد عريق، يتمثل في السماح بإصدار بيانات رسمية ومنظمة تعبر عن المعارضة للسياسة الأمريكية، يعود تاريخها إلى 1970، عندما قاوم الدبلوماسيون الأمريكيون مطالب الرئيس ريتشارد نيكسون بفصل مسؤولي الخدمة الخارجية، وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين وقعوا على رسالة داخلية، احتجاجًا على القصف الأمريكي الشامل لكمبوديا.
ومنذ ذلك الحين، استخدم موظفو الخدمة الخارجية والخدمة المدنية ما يعرف بـ((قناة المعارضة)) في لحظات النقاش السياسي المكثف. ويشمل ذلك انتقادات لإدارة جورج دبليو بوش، للحرب في العراق، وسياسات إدارة أوباما في سوريا، والقيود التي فرضتها إدارة ترمب على الهجرة إلى الدول ذات الأغلبية المسلمة، وطريقة تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في 2021. ألف موظف
وتدعو رسالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي يدعمها 1000 موظف، والتي تم تسليمها إلى صحيفة ((واشنطن بوست)) ومجلة ((فورين بوليسي)) وغيرهما، إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال منظمو الرسالة المفتوحة المتعددة الوكالات إنهم تصرفوا بسبب الإحباط بعد أن بدا أن الجهود الأخرى، خاصة الاجتماع المتوتر بين مسؤولي البيت الأبيض والمعينين السياسيين المسلمين والعرب، لم تجعل بايدن يوقف الحرب.
%40 من الجمهور الأمريكي يعتقدون أن رد فعل إسرائيل في غزة قد ذهب إلى أبعد من اللازم.

رسالة الموظفين الفيدراليين:
تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار
تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والفلسطينيين الذين يقول الموقعون إن إسرائيل تحتجزهم ظلما
تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكبر بشكل عام لمصلحة المدنيين في غزة
تدين الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12300 فلسطيني في غزة
تمت الموافقة عليها من قِبل 650 موظفًا من أكثر من 30 وكالة فيدرالية
تتراوح الوكالات فيها من المكتب التنفيذي للرئيس إلى مكتب الإحصاء

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