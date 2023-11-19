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216 قضية مرورية تنظرها النيابة شهريا

11/19/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بحسب تقرير صادر عن النيابة العامة فقد بلغ عدد القضايا المرورية للعام الماضي 2589 قضية، بزيادة 1232 قضية عن العام الذي سبقه 2021 إذ وصل عددها إلى 1357 قضية، ويتضح من قضايا 2022 أن 216 قضية وقعت العام الماضي بصفة شهرية، بينما وقعت في 2021 نحو 113 قضية فقط.
المحاكم المختصة
يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة، فيما تنص المادة (61) من قانون المرور، على أن تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
الحق الخاص
تنص المادة (62) على أنه كل من أتلف نفس إنسان -كلا أو بعضًا- في حادث سير متعديًا أو مفرطًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وتنص المادة (63) أنه ومع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و(62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معًا.
حوادث السير
تعمل شركات التأمين على تعويض المتضررين من حوادث السير عن الأضرار التي تنجم عن هذه الحوادث، ويتم التعامل مع هذه القضايا في المحاكم العامة، حيث تتولى إدارات المرور التعامل مع القضايا الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية.
وتزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكرة، وتقع حوالي ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة إجمالا عن الحوادث المرورية للرجال، بحسب العبدلي للمحاماة.

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