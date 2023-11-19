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حقن عضل 3 شهور للمرضى النفسيين غير المتعاونين

11/19/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاستشاري النفسي، الدكتور علي الزائري، أن هناك علاجًا عبارة عن حقن عضلية توصف عن طريق الأطباء، وتعطى للمرضى النفسيين غير المتعاونين، وهم الذين يرفضون العلاج النفسي أو لا ينتظمون على العلاج أو يتهربون من مواعيد العيادات النفسية، مشيرًا إلى أن هذه الحقن تعطى كل شهر أو 3 أشهر، وهي عبارة عن أنواع كثيرة، بعضها كل أسبوعين أو من شهر لغاية 3 شهور، وهناك أنواع أخرى تحت التطوير قريبًا ستكون متوافرة حقنة كل 6 شهور.
الحقن راحة
أضاف أن مثل هذا العلاج سيريح الأسر التي تعاني من المريض النفسي غير المتعاون لديهم، وأيضا توفر المبالغ المادية المهولة التي كانت تدفعها الأسر لعلاج المريض، وتنقذ الشخص من تدهور صحته وحياته، كذلك هناك المدمنون هذه الحقن سوف تساعدهم على تجاوز المرحلة، وتنقذهم من السجن والتخلص من الإدمان، موضحًا أن الخيارات الطبية عديدة تتراوح بين أقراص وشراب ولاصقات تنحط على الجلد إلى أبر طويلة المدة، وأيضا التنويم في المستشفيات النفسية، فهناك خيارات عدة للعلاج، وفي بعض الأحيان يعطى عن طريق الوريد إذا احتاج تحسن حالة المريض بسرعة.
إدراك الأشخاص
أشار الزائري إلى أن إدراك الأشخاص لهذه الخيارات يجعلهم يحلون هذه المشكلة بدل الدوران في عمليات علاجية ناقصة، موضحًا أن كثيرًا من الأسر تسافر إلى الدول بالخارج لعلاج مريض لديها، أما من الإدمان أو مريض نفسي لديه اضطراب، ويخسرون مبالغ مالية ضخمة ظنًا منهم أن المريض النفسي بعد ما يتم تنويمه وبعد دفع مبالغ مهولة يعود شخصًا طبيعيًا وسليمًا، ويستعيد حياته هذا قد يحصل أحيانا، لكن في بعض الأوقات تعتبر فترة التنويم والعلاج تصحح الخلل المرضي الذي هو على مستوى الدماغ، لكن المريض حينما يترك العلاج يتنشط المرض لديه مرة أخرى، كاشفًا أن الحل ليس بالخسائر المادية أو القيام بتجربة أو تجربتين ثم نتوقف عن مساعدة المريض بعض الأمراض النفسية تستمر بمدى العمر كالانفصال والاضطرابات الإذهانية الأخرى.
المرضى النفسيون غير المتعاونين
قال الزائري إن الأسر التي لديها أحد أفراد عائلتها مريض نفسي ولكن غير متعاون أو قد يكون مراهقًا عصبيًا وعنيفًا، ويهرب من المنزل ممكن أن يكون رجلا بالغًا يرفض العلاج، ويقيم مع زوجته التي لا تسطيع مواجهته وإقناعه بأخذ العلاج، كذلك هناك مضطربون يتسببون بمشاكل، ويؤذون أسرتهم مما يسبب ضغطًا نفسيًا على الأسرة، وعند عرض العلاج عليه أو تم طرح فكرة العلاج يرفض بشدة، فهذا المريض يسبب إشكالية لكثير من العائلات، وبالتالي تكون الحلول صعبة لأنه يرفض الدواء وغير متعاون، يمكن أن يقوم بإخفاء العلاج مثلا تحت اللسان، ويتخلص منه بعد ما يتظاهر أنه يستخدمه أمام أسرته، ويكون هذا المريض كابوسًا على أهله لأنه يوقعهم في إحراج بتصرفاته المرضية غير الطبيعية، ممكن أن يأذي الجيران، فجميع هذه السيناريوهات يمر بها أهالي المرضى النفسيين والأطباء؛ لذلك لابد على الشخص الذي يتعامل مع هذه الحالة أن يفكر في الحلول الموجودة والسهلة والمضمونة.
- علاج عبارة عن حقن عضلية توصف عن طريق الأطباء وتعطى للمرضى النفسيين غير المتعاونين.
- هم الذين يرفضون العلاج النفسي أو لا ينتظمون على العلاج أو يتهربون من مواعيد العيادات النفسية.
- تعطى الحقن كل شهر أو 3 أشهر، وهي عبارة عن أنواع كثيرة بعضها كل أسبوعين أو من شهر لغاية 3 شهور.
- هناك أنواع أخرى تحت التطوير قريبًا ستكون متوافرة حقنة كل 6 شهور.

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